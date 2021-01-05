Manisa'da bahar havasında üzüm bağları filizlendi



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde havaların sıcak gitmesiyleüzüm bağları `yalancı bahara´ aldandı üzüm asmalarındaki filizler 5 santimetreyi buldu, sarmalık yapraklar olgunlaştı.

Türkiye genelinde kış mevsimi yaşanırken, Alaşehir'de havaların sıcak gitmesiyleüzüm asmaları filizlendi. Asmalarda sarmalık yapraklar olgunlaştı. Üzüm üreticileri, kış ortasında asmaların tomurcuklanarak filiz açmasının normal olmadığını belirterek `bu üzüm alınmaz' dedi. Alaşehir'in kırsal Girelli Mahallesi'ndeki üzüm bağında asmaların tomurcuklanıp filizlenmesi üzerine budama yaptığını söyleyen çiftçi Mehmet Kuzu, "Asmalar havalardan olumsuz etkilendi. Havaların çok soğumaması, don ve kırağı yaşanmaması asmaları olumsuz etkiledi. Normalde, asmaların en az 3 ay uyuması ve dinlenmesi gerekir. 31 yıl önce böyle bir kuraklık olmuştu. O zaman da bağlar uyumamıştı. O sezon üzüm az olmuştu. Bu yıl asmalardaki filizler 15 santimetreyi buldu" dedi.

`KÜRESEL ISINMA BAĞLARI VURDU´

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Türk, "Bağlardan erken açmalarla karşılaşacağız. Normalde 500-600 saat kadar bağların uyuması lazım. Bu erken açmalar, önümüzdeki yıllarda verimi olumsuz yönde etkileyecektir. Çaresi yok. Tek çaresi; küresel ısınmanın önüne geçmek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-01-05 12:26:08



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