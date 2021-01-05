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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi

İHA

Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve tamamlandığında kentin gözdesi olacak olan Manisa Prime Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Prime projesinde incelemelerde bulundu. Sona yaklaşılan dev projenin çevre düzenleme çalışmaları öncesinde aydınlatma ve peyzaj projeleri yerinde incelenerek değerlendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Manisa Prime projesinde çalışmalar sürüyor. İçerisinde 5 yıldızlı otel, balo salonu, AVM, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımda sona yaklaşılırken, projenin çevre düzenleme aşamasıyla ilgili olarak incelemelerde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, proje alanına giderek incelemeler yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kentin yeni gözdesi olacak olan Manisa Prime'ın çevre düzenlemesi, aydınlatma ve peyzaj projelerini yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

"Manisa'ya yeni bir soluk katacak"
Projede çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Dev projemiz tamamlandığında, kentin sosyal hayatına yeni bir soluk katacak" ifadelerini kullandı.

Manisa güzelleşmeye devam ediyor
Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları ile Manisa'yı güzelleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi'nde bulunan Cumartesi pazarının üstünde kalan atıl alanı da Manisalılara kazandırdı. Peyzajıyla yepyeni bir görünüme bürünen alan, yürütülecek aydınlatma çalışmasıyla da Manisa'ya renk katacak.
Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarını sürdüren ve 60 gün gibi kısa bir sürede 80 bin metrekarelik yeşil alanı Manisalılara kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi'nde bulunan Cumartesi pazarının üstünde kalan atıl alanı da Manisalılara kazandırdı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine ilk olarak alan temizlenirken sonrasında vatandaşların Cumartesi pazarından üst bölgedeki alışveriş merkezine daha kolay geçebilmesi amacıyla yol oluşturuldu. Alanın hemen üzerinde yer alan duvarda ise resim çalışması yapıldı. Kötü görünümdeki duvara resim çizilerek kötü görüntü ortadan kaldırıldı. Son olarak ise alanın peyzajı tamamlanarak yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte alanda incelemeler yaptı.

“Işıl ışıl olacak”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde geçtiğimiz bahar ayında 60 gün içerisinde 80 bin metrekarelik peyzaj uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların bu yönde sürdürüleceğini dile getirdi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Cumartesi pazarının üstünde kalan atıl alan da Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerimizin çalışmasıyla yeniden can buldu. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yürüteceği aydınlatma çalışmasıyla da alan ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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