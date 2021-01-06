Selendi’de kimsesiz çocuklara çalışma masası desteği

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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık tarafından uzaktan eğitim gören kimsesiz öğrenciler için kitaplık, çalışma masası ve saldalye desteği sağlandı.

Selendi İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından korona virüs salgını süresince uzaktan eğitim gören kimsesiz çocukların daha sağlık ortamlarda ders çalışabilmesi amacıyla destek verildi. 50 haneye yapılan destekle öğrenciler için kitaplık, çalışma masası ve sandalye verildi. Yapılan destek sonrası öğrencilerin evlerine tek tek gidilerek masa ve kitaplıkları kurulumları tamamlandı.

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