Nusret Köklü Bulvarı prestij cadde olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde haline getirilecek olan Nusret Köklü Bulvarı, Büyükşehir Belediyesiyle yepyeni bir çehreye bürünecek.

Manisalıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'ya prestij kazandırmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda devam eden prestij cadde çalışmaları kapsamında Yunusemre ilçesinde yer alan Nusret Köklü Bulvarı'na da prestij kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca orta refüj ve kaldırımlarda düzenleme ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Ayrıca Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulvar üzerinde bulunan 10 bin 600 metrekarelik peyzaj alanı elden geçirilerek yepyeni bir görünüm bulvara kazandırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte prestij cadde çalışmaları öncesinde Nusret Köklü Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Nusret Köklü Bulvarı'nın her noktası dikkatle ele alınırken, hazırlanan prestij cadde projesinin detayları da gözden geçirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehre prestij katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu kapsamda prestij cadde çalışmalarımız da il genelinde devam ediyor. Yunusemre ilçemizde yer alan Nusret Köklü Bulvarı da çalışmalarımız sonrasında prestij cadde olacak. Proje kapsamında orta refüj ve kaldırımlarda düzenleme çalışmaları ile aydınlatma çalışmaları yapılacak. 10 bin 600 metrekarelik peyzaj alanında da Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından peyzaj uygulamaları gerçekleştirilecek. Nusret Köklü Bulvarı'nın çehresi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla değişecek" ifadelerini kullandı.

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