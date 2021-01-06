Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Talha Öztürk (xx), Enes Biroğlu (xx), Volkan Esen (xx)
SOMASPOR: Muharrem (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Muhammed (xx) (Dk. 90 Emre), Nurettin (xx), Eren (x) (Dk. 46 Uğur xxx), Hakan (xxx) (Dk. 90 Yasin), Mustafa (xxx), Enes (xx), Özcan (xxx) (Dk. 83 Abdülkadir), Umut (x) (Dk. 71 Ali xx)
ISPARTA 32 SPOR: Gökhan (x) (Dk. 80 Emre) Arif (x), Semih (x), Mehmet Sarıgöz (x) (Dk. 46 Mustafa x), Serdar (x), Efşan (xx), Kadir (x), Nurettin (x), Mustafa Diler (xx), Bekir (x) (Dk. 72 Kaan x), Emre Fırtına (x)
GOLLER: Dk. 60 Özcan, Dk. 62 Hakan, Dk. 76 Uğur (Somaspor)
SARI KARTLAR: Melih (Somaspor) Mehmet, Kadir, Arif (Isparta)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor, ilk devrenin son maçında evinde Isparta 32 Spor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Siyah-beyazlı takımın gollerini 60'ıncı dakikada Özkan, 62'nci dakikada Hakan, 76'ncı dakikada ise Uğur kaydetti. Bu sonuçla iç sahada namağlup unvanını koruyan Somaspor, devre arasına 35 puanla liderlik koltuğunda girerken, Isparta temsilcisi 26 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-01-06 15:25:08
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