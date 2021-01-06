Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor'un devrenin son haftasında Isparta 32 Spor'u ağırladığı maçta korkulu anlar yaşandı. Maçın 85'inci dakikasında rakip oyuncuyla çarpışan konuk ekibin kalecisi Gökhan Kestereli kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdehalesi sonrası kendine gelen kaleci, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre kontrol altında kalan file bekçisi ardından kendi talebiyle taburcu edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-01-06 16:15:39
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