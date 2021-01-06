Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor-Isparta 32 Spor maçında korkulu anlar

DHA

Somaspor-Isparta 32 Spor maçında korkulu anlar


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Somaspor'un devrenin son haftasında Isparta 32 Spor'u ağırladığı maçta korkulu anlar yaşandı. Maçın 85'inci dakikasında rakip oyuncuyla çarpışan konuk ekibin kalecisi Gökhan Kestereli kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdehalesi sonrası kendine gelen kaleci, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre kontrol altında kalan file bekçisi ardından kendi talebiyle taburcu edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-01-06 16:15:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Somaspor - Ispartaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Ispartaspor (FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Isparta 32 Spor: 3-0
YEREL HABERLER Somaspor - Isparta 32 Spor: 3-0
Nusret Köklü Bulvarı prestij cadde olacak
YEREL HABERLER Nusret Köklü Bulvarı prestij cadde olacak
Salihli jandarmadan çevrimiçi trafik eğitimi
YEREL HABERLER Salihli jandarmadan çevrimiçi trafik eğitimi
Selendi’de kimsesiz çocuklara çalışma masası desteği
YEREL HABERLER Selendi’de kimsesiz çocuklara çalışma masası desteği
Salihli’de kilit parke taş seferberliği MHP’li başkan işçilerle birlikte parke taş döşedi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor"
YEREL HABERLER Salihli’de kilit parke taş seferberliği MHP’li başkan ...
Salihli’de yılın ilk meclisi toplandı
YEREL HABERLER Salihli’de yılın ilk meclisi toplandı
Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak ...
Nusret Köklü Bulvarı da prestij cadde olacak
YEREL HABERLER Nusret Köklü Bulvarı da prestij cadde olacak
TÜGVA'lı gençlerden görev başındaki polislere destek ziyareti
YEREL HABERLER TÜGVA'lı gençlerden görev başındaki polislere destek ...
Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu’dan destek
YEREL HABERLER Pazarcı esnafına Başkan Dutlulu’dan destek
Minaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER Minaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ...
Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü Caminin minaresine yıldırım isabet etti, cami ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü Caminin ...
Gökbel’de HİS göletleri temizlendi
YEREL HABERLER Gökbel’de HİS göletleri temizlendi
Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 300 TL oldu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 300 TL ...
Şehit kahraman polis Fethi Sekin Manisa’da dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit kahraman polis Fethi Sekin Manisa’da dualarla ...
Fırat Honaz: “Borç yapılandırmalarını İnternet sitemizden hizmete sunduk”
YEREL HABERLER Fırat Honaz: “Borç yapılandırmalarını İnternet ...
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
YEREL HABERLER Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde ...
Duayen başkan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Duayen başkan gözyaşları arasında son yolculuğuna ...
Manisa’da 2020 yılında trafik kazalarında 59 kişi hayatını kaybetti Manisa Valiliği 2020 yılında 6 bin 856 trafik kazasının meydana geldiği Manisa’da 59 kişinin hayatını kaybettiğini 5 bin 348 kişinin de yaralandığını açıkladı
YEREL HABERLER Manisa’da 2020 yılında trafik kazalarında 59 kişi ...
Başkan Ergün, susuzluk ve kuraklık tehlikesine dikkat çekti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Su hayattır" "Bizler, doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan da var olur fakat biz su olmadan yaşayamayız"
YEREL HABERLER Başkan Ergün, susuzluk ve kuraklık tehlikesine dikkat ...
Üzüm bağları yalancı bahara aldandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm asmaları filiz yaptı Üzüm bağlarında filiz boyları 15 santimetreyi geçti
YEREL HABERLER Üzüm bağları yalancı bahara aldandı Manisa'nın ...
Yunusemre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Manisa'da bahar havasında üzüm bağları filizlendi
YEREL HABERLER Manisa'da bahar havasında üzüm bağları filizlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X