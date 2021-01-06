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AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 3 isim hakkında suç duyurusu

DHA

AK Parti Manisa İl Başkanlığı'ndan 3 isim hakkında suç duyurusu


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve CHP eski bakan Fikri Sağlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
AK Parti'nin il başkanlıkları bugün eş zamanlı olarak adliyeye gidip, CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var", Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi", gazeteci Can Ataklı'nın ''Tayyip Erdoğan´ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım'' yönündeki açıklamalarıyla ilgili 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. 
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da bir grup partili ve ilçe başkanları ile Manisa Adliyesi'ne giderek, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu dilekçesi verdi. 
Daha sonra açıklama yapan Hızlı, "AK Parti Manisa İl Teşkilatı'nı temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu´nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönem de milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır" dedi.
'HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞMAKTA KARARLIYIZ'
Başkan Hızlı, "Tabii bu süreçte, eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Bu örneklerden biri, CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında, 'Başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını' söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha göstermişlerdir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ'un, '27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği' yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir" diye konuştu.
Hızlı, sözlerine şöyle devam etti:
"Demokrasi tarihimiz de siyaset darbelerle her dönem kesintiye uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki, terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-01-06 17:09:34

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