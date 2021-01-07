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Engelli Sümeyye'nin tekerlekli sandalye sevinci

DHA

Engelli Sümeyye'nin tekerlekli sandalye sevinci


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, annesi tarafından sırtında taşınmasıyla gündeme gelen doğuştan engelli Sümeyye Yürük'e (22), Manisa Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye hediye etti.  
Mütevelli Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan engelli olan Sümeyye Yürük, geçtiğimiz günlerde annesi Zeynep Yürük'ün sırtında taşınan fotoğrafla gündeme geldi. Paylaşılan fotoğrafın ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları sırasında Yürük ailesinin evlerinin önünde oluşan bozulmaların geçici olarak çözülmesi için dolgu malzemesi döktü. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu aileyi ziyaret ederek, Sümeyye Yürük'e tekerlekli sandalye hediye etti. Kuğu, "Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onların toplum hayatına entegre olurken, sorun yaşamamaları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
'O FOTOĞRAFI, SİYASİ OLARAK FARKLI YERLERE ÇEKTİLER'
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın çarpıtıldığını vurgulayan anne Zeynep Yürük, "O fotoğrafı, siyasi olarak farklı yerlere çektiler. Evimin önüne Büyükşehir Belediyesi hemen gelip dolgu malzemesi döktü. Allah razı olsun. Bugün, gelip tekerlekli sandalye desteğinde de bulundular" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞAN
2021-01-07 00:19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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