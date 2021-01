Saruhanlı 2021 yılında onlarca hizmete tanıklık edecek Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin 2021 yılında yapacakları çalışmaları anlattı

Saruhanlı tarihinin en büyük oy oranıyla 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zeki Bilgin, seçim beyannamesinde de yer alan 23 kalem projeye 2021 yılı içinde başlanacağını açıkladı.

Saruhanlı Belediyesi olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Bilgin, yeni yılda Saruhanlı adına koydukları hedefleri gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.



Zeytin alım tesisleri yapılacak

Saruhanlı’nın kuru üzümün başkenti olduğunu ve o şekilde de patenti bulunduğunu kaydeden Başkan Bilgin, üzümün yanı sıra zeytin, mısır, buğday gibi her çeşit ürünün yetiştiğini belirterek, “Saruhanlı’da her şey yetişiyor. Kaba bir tarif vardır. ‘Saruhanlı topraklarında insanı ters dik düz çıkar’ diye bir söylem vardır. O kadar çok çiftçimiz, üreticimiz var. Biz bunları da önümüzdeki yıllarda ürettikleri ürünlerin değerinde satılması adına mesela Appak’ta zeytin alım tesisi yapıyoruz, kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı tesisi Büyükbelen’de yapacağız. En büyük ölçekli zeytin alım yerleri, en fazla zeytin üreticisinin bulunduğu yerler o civarlar. İnşallah Büyükbelen’e de zeytin alım tesisini yapacağız.” dedi.



“Lisanslı depoculuk için lokomotif olurum”

Saruhanlı’nın en önemli geçim kaynağı olan kuru üzümde en büyük sıkıntının depoların olmaması olduğunu kaydeden Başkan Bilgin, “Daha sonraki süreçte 5 yılın sonuna doğru, şuanda daha öncelikli işlerimiz var. İnşallah üzümü açığa dökme diyoruz. Sivil toplum örgütleri, dernekler üzümü açığa dökme diyor ama vatandaş üzümünü açığa mecburiyetten döküyor. Neden döküyor? Üzümünü kuruttuktan sonra, sergiden getirdikten sonra muhafaza edebileceği yerleri, depoları yok. Kimisi 10 ton üzüm çıkarıyor, 2 tonunu sattığı zaman borcunu ödeyebiliyor ama diğer kalan üzümünü koyabileceği bir yeri yok. Biz de buna diyoruz ki gelin biz belediye ile birlikte, sivil toplum örgütleri, dernekler bu işteki hizmet eden bu kollardaki arkadaşlarımızla birlikte Saruhanlı’ya lisanslı depoculuğu kazandıralım. Vatandaş üzümünü oraya getirsin, ihtiyacı kadar olanını satsın. O işin yöneticileri, kurucuları 2 ton üzümünün parasını versin, 2 ton kurumun olsun 8 ton da üretici vatandaşın olsun. Ben bunu sunuyorum. Ben bu yeri belediye olarak sağlayacağımı ama bu depoları da sivil toplum örgütlerinin yapmasını istiyorum. Ben anca bunda lokomotif olurum, öncülük yaparım, bunu da yapmaya hazırım.” diye konuştu.

Halitpaşa’da her dönem söz verip de yapılmayan bir sanayi sitesi olduğunu dile getiren Başkan Bilgin, bu sanayi sitesini 2021 yılında hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Bilgin ayrıca hayvancılığın yoğun olduğu Halitpaşa ve Paşa bölgesine hayvan pazarları yapmayı düşündüklerini dile getirdi.



Üniversite binası tamamlanacak

Yapacakları en önemli hizmetlerden birinin kaba inşaatı biten bin 200 kapasiteli üniversite binasını tamamlamak olacağını kaydeden Başkan Bilgin şunları söyledi: “En önemli olmazsa olmazımız Saruhanlı’da üniversite binası. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin burada 2 yıllık bir meslek yüksekokulu var 300 öğrenci kapasiteli. Belediyemiz, benden önceki yönetim kaba inşaatını yapmış bin 200 öğrenci kapasiteli 2018 yılının mart ayında kaba inşaatı bitmiş. 2019 yılının mart ayında da Rabbim Saruhanlı Belediye Başkanlığını bize nasip etti. Bu üniversiteyi Saruhanlı eğitimine kazandırırsam buraya gelecek öğrencilerin burada kalmasını da sağlamak gerekiyor. Yurtlar da yapmak gerekiyor, bunları da yapacağız. Bu okulu bitirip bu bin 200 öğrenciyi Saruhanlı’ya kazandırmak istiyoruz.”

Saruhanlı girişlerinde yer alan yol güzergahındaki tezgahlarla ilgili de çalışmalar yapacaklarını kaydeden Başkan Bilgin derme çatma yerler yerine daha düzenli yerler yapılacağını ifade ederek, “Şehrin hemen girişinde yel değirmeninin olduğu bölgede servis otobüslerinin otoparkını sağlayacağız. Ön tarafından da seyyar satıcılar var. Kötü bir görüntü çiziyorlar. Adamlar orada ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar ama naylonlarla indirip bir şeyler yapmışlar. Hayat mücadelesi veriyorlar. Onlara da gayet günün şartlarına uygun konteynırlar aldık oralara onları konumlandırıp o arkadaşlarımızın hepsini burada toplayacağız. Daha güzel bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacağız. Trafik sorunu da ortadan kaldıracağız çünkü orada araçlarını park edip tehlike arz edebiliyor bazı araçlar onu da çözüme kavuşturmuş olacağız. Oraya, görev sürem içinde söylüyorum 5 yıl içinde 2021 yılı olmazsa 2022 yılında AVM alışveriş merkezleri, işyerleri, yatak kapasitesi fazla otel ve konut, restoran ve kafelerle vatandaşlarımızın sabahtan gidip akşama kadar çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir tesisi kazandıracağız.” dedi.



Yeni belediye binası yapılacak

Saruhanlı’ya yakışır bir belediye binasını ilçeye kazandırmak için 2021 yılında inşaata başlayacaklarının müjdesini de veren Başkan Bilgin, “Hükümet konağımızın karşısında 2 bin 900 metrekare bir alan var Milli Emlak’tan belediyemize tahsisli. Belediye hizmet binası yapılması şartıyla verilmiş. Bunun 2021 yılı içinde inşaatına başlayacağız. Bu içinde olduğumuz bina çok eski bir bina. Uzun yıllardır hizmet veriyor. Günün, çağın şartlarına uygun, teknolojiye uygun bir hizmet binamızı Saruhanlı’ya kazandıracağımızın müjdesini veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Kendisinin de sporcu kökenli olmasından dolayı spor yatırımlarına önem verdiğine değinen Başkan Bilgin, “Ayrıca çok önem verdiğim, kendim de sporcu kökenliyim. Profesyonel futbol oynadım. En büyük aşkım dediğim şey ama bir türlü fırsat bulamıyorum futbol oynamaya. Sürat yolu üzerinde İshakçelebi Mahallemiz var merkeze 3 kilometre uzaklıkta. Oraya bir spor kompleksi yapıyoruz. Yemekhanesiyle, yatakhanesiyle, soyunma odalarıyla, şok havuzlarıyla çok güzel bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Orayı da Allah rahmet eylesin orada iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı Ali Ziya Parlar vardı kendi yeriydi, hibe etmişti. Sadece futbol sahası ve basit bir tribün vardır. O güne göre önemli bugüne göre basit bir tribün vardı. Ali Ziya Parlar Başkanımızın da adını verdik oraya. İshakçelebi’de onun adını yaşatıyoruz. Bu arada müftülüğümüzle yaptığımız istişarelerle Mütevelli Mahallemizde taziye evi isteniyordu 2021 yılında bunu da yapacağız. Bir vatandaşımızın uzun yıllar önce diyanete, müftülüğe bağışladığı çok eski bir ev var metruk gibi görünüyor imam da orada kalıyormuş. Her yerde imamlara lojman sorunu var. Ben belediye olarak bunları da çözdüm.” diye konuştu.



“Prestij yolu yapmak istiyorum”

Bir şehrin gelişmişliğinin girişinden belli olduğunu kaydeden Başkan Bilgin Saruhanlı girişine bir prestij yolu kazandırmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Kavşak düzenlemesini ve şehrin girişinden demiryoluna kadar olan 600 metre uzunluğundaki yolu bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bir prestij yolu yapmak istiyorum. Bir şehrin gelişmişliği nereden belli olur, şehrin girişinden ve merkezinden. Merkezimizde insanlarımızın, vatandaşlarımızın, çocuklarıyla gidip oturabileceği parklar, yeşil alanlar yoktu. Onları yaptık, yapmaya devam edeceğiz.”

Başkan Bilgin, Hacırahmanlı’nın çok büyük isteği olan kapalı pazaryeri alanı için kamulaştırmaya çıktıklarını ve onu da sonuçlandırdıkları gibi Hacırahmanlı’ya kapalı pazaryerini hizmete sokacaklarını sözlerine ekledi.



Sanayi sitesine yeni dükkanlar

Saruhanlı Sanayi Sitesinin artık ilçeye küçük geldiğini kaydeden Başkan Bilgin, “Sanayimiz şuan yetmiyor. Sanayimiz 3035 yıl önce yapılmış bir sanayi. Sanayimizde şuanda yeni işyerlerine, yeni dükkanlara ihtiyaç var. Belediyemizin orada bir alanı var şimdi oraya 11 tane yeni sanayi dükkanı kazandıracağız. İmar komisyonundan ve belediye meclisimizden geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesinde komisyonda. Bir iki ay içinde bu da onaylanır ve Saruhanlı’ya 11 adet yeni sanayi dükkanı kazandıracağız 2021 yılı içinde.” dedi.



İlçeye 5 adet ‘Kapalı işçi servis istasyonu’ yapılacak

Akhisar Belediyesinin öncülük ettiği kapalı işçi servisi istasyonlarından Saruhanlı’ya yapacaklarını kaydeden Başkan Bilgin, “Akhisar Belediyemizin öncülük yaptığı, Saruhanlı’da da Manisa Organize Sanayi Bölgesinde çalışan çok sayıda kardeşimiz var. Sabahın 5’inde, 6’sında kalkıp servislerine binmek için duraklarda bekliyorlar. O soğukta çocuklarına para kazanmak için mücadele ediyorlar. Biz de bunlara dedik ki bu soğukta sabah 6’da gidip akşam 7’de, 8’de, 10’da gece yarısı geliyorlar. Kapalı servis bekleme istasyonları yapacağız. Bunların da programlamasını yaptık. Servislerin yoğun olarak kullanıldığı, vatandaşlarımızın yoğun olarak gittiği duraklara ilave, camlarla kapalı, şeffaf, aydınlatması güçlü, klimalı, sensörlü. İçeri girdiğin anda hem klima çalışıyor hem de ışıklar çalışıyor. Bu kapalı alanları kötü niyetli olanlar da kullanabilir. Bunların önüne geçme adına tamamen camla kaplı aydınlatması güçlü, klimalı ve sürekli kontrol altında olacak servis bekleme istasyonlarından Saruhanlı’ya 5 tane en az 3 ay içinde hizmete sokacağız. Çünkü emekçi kardeşlerimiz bizim için çok önemli.” diyerek Saruhanlı ve Saruhanlılar için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

