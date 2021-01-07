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MASKi açıkladı: 625 bin abonenin, 455 bini indirimli su kullanıyor

İHA

MASKi açıkladı: 625 bin abonenin, 455 bini indirimli su kullanıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'da vatandaşa su indirimi yapılmadığına yönelik yapılan açıklamalara cevap verdi. 2019 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki bir ton suyun ücretinin 0,75 TL, beldeden mahalleye dönüşen yerlerde ise 1,51 TL olduğu belirtilerek ticari amaç gütmeyen, genellikle köylerde ve beldelerdeki pazaryerleri, cami ve meydanlarda bulunan umumi tuvaletlerin su fiyatının 1,69 TL olduğu ifade edildi. 1,5 milyon nüfusa sahip Manisa il genelinde ise 625 bin abonenin, 455 bininin indirimli tarifeden su kullandığı bahse konu olan umumi tuvaletlerin sayısının sadece 82 olduğu vurgulandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in açıklamalarına yönelik bir basın bülteni yayınladı. MASKİ Genel Müdürlüğü, su ücret tarifelerinin ilgili kanun maddelerine istinaden MASKİ Genel Kurulunda tüm siyasi partilerin meclis üyelerinin oylarıyla belirlendiğini ifade ederek, Milletvekili Başevirgen'in 'MASKİ, vatandaş haricinde birçok aboneye indirimli tarife ve muafiyet sağlamış' ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

“Açıklamalar gerçeklerle bağdaşmıyor”
Açıklamada, bahsi geçen umumi tuvaletlerin abone sayısının il genelinde 82 adetten ibaret olduğu, bu alanların da köy ve beldelerdeki pazaryerleri, meydanlar ve camii çevresi gibi umuma açık noktaları kapsadığı vurgulandı. Yapılan açıklamada, raporda bahsi geçen indirimli aboneliklerin 82 adet umuma açık WC olduğu ve gelir getirici ticari faaliyetlerinin olmadığını öğrenebileceği belirtildi. 2019 yılı ücret tarifesinin MASKİ Genel Kurulunda belirlendiği ifade edilerek, köyden mahalleye dönüşen yerlerde bir ton suyun 0,75 TL, beldeden mahalleye dönüşen yerlerde 1,51 TL, kamu sağlığının korunması amacıyla ticari amaç gütmeyen umumi tuvaletlerin su ücret tarifesinin 1,69 TL olduğu belirtildi. MASKİ yetkilileri, yapılan açıklamanın gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

“Abonelerin 3'te 2'si suyu indirimli kullanıyor”
İl genelinde 625 binin üzerinde abonenin 455 bininin suyu indirimli kullandığını belirtilen açıklamada, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerin yüzde 75, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerin yüzde 50, şehit yakını, gazi ve engelli bireylerin yüzde 60, kartlı sayaç abonelerin yüzde 10, cem evlerinin yüzde 75 indirimli, camilerin de ücretsiz su kullandığı ifade edildi. Kartlı sayaç aboneliklerinde meskenlerde aşama uygulamasının da yapılmadığının altı çizilen açıklamada, abonelerin 3'te 2'sinin suyu indirimli kullandığının altı çizildi.

“Su kullanımı pandemi döneminde arttı”
MASKİ’nin su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını titiz bir şekilde yürüttüğü bildirilen açıklamada, pandemi döneminde vatandaşların mağdur olmaması için borçtan su kesme yapılmadığı, icralık dahi olsa suyu kesik olan abonelerin suyunun açıldığı ve birçok ilde 10 metreküp ile sınırlandırılan birinci aşama su aralığının MASKİ'de sadece mekanik sayaçlarda 020 metreküp olarak uygulandığı kaydedildi. Yapılan uygulama sayesinde vatandaşlara diğer su ve kanalizasyon idarelerinde olduğu gibi yüksek su faturalarının gitmediği ayrıca, kartlı su sayacı kullanan mesken abonelerinde aşama uygulamasının yapılmadığı belirtildi.

“Tüm ücret kalemleri MASKİ'ye ait değil”
Su ücret tarifelerinin MASKİ Genel Kurulunda meclis üyelerinin oylarıyla belirlendiğini bir kez daha hatırlatıldığı açıklamada, su ücret tarifesi belirlenirken elektrik ve personel giderlerinin de hesaplandığına dikkat çekildi. 2019 yılındaki su ücret tarifelerinin de bu kapsamda belirlendiği ifade edilirken, faturalar üzerindeki KAYSÜ bedellerinin ilgili ilçe belediyelerinin kendi meclislerinde belirledikleri ücrete göre su faturalarından sadece tahsilatı yapılan bir ücret kalemi olduğunun altı çizildi. KAYSÜ bedelinin, su faturalarından toplanarak, her ayın 25'inde ilçe belediyelerine kuruşu kuruşuna gönderildiği bir kez daha vurgulandı. MASKİ yetkilileri, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in bu ayrımları biliyor olması gerektiğini vurgularken, ÇTV'nin ise yüzde 80'inin ilçe belediyesine, yüzde 20'sinin Büyükşehir Belediyesine aktarılan bir ücret kalemi olduğu, KDV'nin ise devlete aktarılan tutar olduğu belirtildi. MASKİ'nin su faturalarındaki gelir kaleminin, su ve atıksu bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği vurgulanarak faturalardaki tüm ücret kalemlerinin kuruma ait olmadığı ifade edildi.

“Faturalar 6 katına çıkmadı”
Su faturalarının 6 katına çıktığı yönündeki açıklamanın ise tamamen gerçek dışı olduğunu belirten MASKİ yetkilileri, pandemi döneminde vatandaş sağlığını göz önünde tutularak hanelere basılı fatura bırakılmadığı belirtildi. En az su kullanılan mart ayı baz alınarak nisan ve mayıs ayında kıyas faturalar uygulandığı kaydedilerek, salgının etkisiyle değişen su kullanım alışkanlığı sonrasında yapılan okumalarda vatandaşa kullandığı su bedeli karşılığında gerçek kullanıma göre su faturası kesildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada hiçbir abonenin kullanmadığı suyun parasını ödemediğini, pandemi döneminde evinde olmayan abonelerle ise mahsuplaşmaya gidildiği kaydedildi.

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