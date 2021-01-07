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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Ticaret Borsasından bir işbirliği protokolü daha

İHA

Manisa Ticaret Borsasından bir işbirliği protokolü daha

Güncel ekonomi ve piyasa koşullarında ihtiyaç duyulan ‘Güvenli ticaret sistemi’ ve “Kolay finansman imkânı’ çalışmalarına TOBB koordinasyonunda bir yenisini daha ekleyen Manisa Ticaret Borsası, T.C. Ziraat Bankası ile ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’nde iş birliği protokolü imzaladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) T.C. Ziraat Bankası ile başlattığı Proje kapsamında hayata geçirilen protokol, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap ile Ziraat Bankası Manisa Şube Müdürü Ahmet Damar tarafından imzalandı. Manisa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza ve lansman programına Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özalp ve Projeden Sorumlu Ziraat Bankası Manisa Şubesi Temsilcisi Yusuf Cavlan da katıldı.

“Pratik ve güvenli bir sistemde, ekonomimize katkı sağlanacak”
Protokolün, belirli bir süredir üzerinde çalışılan, üretim ve piyasa döngüsünü rahatlatacak yeni bir uygulama arayışının neticesi olduğunu vurgulayan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap lansman programında yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Protokol ile birlikte; üyelerimizin tahsilat garantili bir sistemde piyasa döngüsünü ve nakit akışını kolaylaştırma, yeni bir bankacılık hizmetiyle Üyelerimize ticari mal alımsatımlarında uygun koşullarda ve daha kolay bir finansman imkânı sağlama ve böylece piyasalara uzun vadeli canlılık kazandırma amaçlarıyla, kredi kartı türevindeki pratik ve güvenli bir sistemde, Ziraat Bankası ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Son dönemde sıkça bahsettiğimiz üzere; Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde ve gelişiminde en önemli faktörlerin başında finansmana erişim ve tahsilat garantisi geliyor. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi de bu konuya kolay ve güvenilir bir çözüm getiriyor. Proje kapsamında; üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacı karşılanacak, ticarette de devamlılık sağlanmış olacak. Tahsilat riski olmadan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığının korunmasına ve dolayısıyla ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlanmış olacak. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’nden yararlanmak isteyen üyelerimiz, dilerlerse borsamızdan danışmanlık hizmeti alabilecekleri gibi kendilerine en yakın Ziraat Bankası Şubesine giderek de başvuruda bulunabilecekler. Bu vesileyle; protokole öncülük eden TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, üyelerimizi projeden faydalanmaya davet ediyor, imzaladığımız protokolün üyelerimize, ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“Bu geliştirilmeye de imkan tanıyan yeni ve güçlü bir başlangıç”
Proje ile Manisa Ticaret Borsası Üyelerinin uygun koşullarda finansmana ulaşmalarına ve ticaretlerini Ziraat Bankası güvencesi altında yapmalarına imkan sağlayacaklarını ifade eden T.C. Ziraat Bankası Manisa Şube Müdürü Ahmet Damar ise lansman programında şu açıklamalarda bulundu: “Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında tedarik zinciri kurarak, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyor olacağız. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek. Bu geliştirilmeye de imkan tanıyan yeni ve güçlü bir başlangıç. Yakın zaman içinde 'güvenli ticareti' yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı eticaret platformuna dönüştürmek yine İş Dünyası ile birlikte çalışacağımız öncelikli hedeflerimizden biri olacak. Protokolün ağlayacağı avantajlardan yararlanmak üzere Manisa Ticaret Borsası’na üye İşletmelerimizi ayrıntılı bilgilendirmeler için şubelerimize davet ediyor, projenin Manisa ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanının faydası ise şöyle sıralandı: “Bu sistem sadece tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş, tedarikçi ve alıcıları banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanmış, ticari işletmeler arasında Ziraat Bankası garantörlüğünde uygulanacaktır. Her satış bu kapsamda değerlendirilemeyecektir. Ürünün satıcılar (Tedarikçi) açısından faydaları: Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi, esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı. Ürünün alıcılar açısından faydaları: finansmana kolay erişim: ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması, artan kredi limitleri.”
Sistemin işleyişi ise şu şekilde açıklandı: “Alımsatım işlemleri POS cihazları üzerinden işlemektedir. Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir. Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecektir. Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini POS cihazı aracılığıyla Esnek Vade Seçeneği ve Eşit Taksit Seçeneği olmak üzere iki farklı seçenek ile alabilecektir. Örnek olarak; tedarikçi, 100 bin TL'lik bir mal sattığında, pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek. Aynı şekilde tedarikçi, 100 bin TL'lik mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere vadeli bir şekilde yapabilecektir. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacaktır çünkü muhatabı artık banka olacaktır. Tahsilatı da bankadan yapacaktır. Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarında firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. TOBB’ne bağlı oda ve borsa üyesi firmalar bu imkândan faydalanabilecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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