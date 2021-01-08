Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Çelik’ten Vali Karadeniz’e ziyaret

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1. Sınıf Emniyet Müdürü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Başkan Yardımcısı Mustafa Atilla Demir, Polis Başmüfettişi Mehmet Sevin ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik’in İlimizde gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin bilgi verdiği ziyarette, Vali Yaşar Karadeniz de ziyaretleri sebebiyle Başkan Çelik ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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