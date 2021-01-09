Gastroenteroloji uzmanı doktor, koronavirüse yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde, koronavirüse yakalanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salihli ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Yıldız'ın 15 gün önce sağlık durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, dün akşam hayatını kaybetti.

15 yıl Salihli Devlet Hastanesi'nde, son 10 yıl özel hastanede görev yapan 2 çocuk babası Yıldız'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-01-09 09:48:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.