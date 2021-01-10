Kayaaltı’da bir kilometre dere temizliği yapıldı

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesinde bir kilometre dere temizliği yaparak tarım arazilerinde taşkın riskini en alt seviyeye indirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde taşkın riskini önlemek amacıyla dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara’nın Kayaaltı Mahallesinden geçen derede bir kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla birlikte tarım arazilerinde taşkın riski en alt seviyeye indirildi.

Daha önce derenin geçtiği tarım arazilerinde taşkınların yaşandığını belirten Kayaaltı Mahalle Muhtarı Nevzat Başaran, “Mahallemizden geçen derenin temizlenmesiyle birlikte tarlalarımız daha güvenli hale geldi. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den ve emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

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