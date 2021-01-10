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Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi Manisa'ya getirildi.Yurtkölesi için, bugün öğlen Şehzadeler ilçesi Sedat Altıntaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan baba Mehmet Yurtkölesi ve anne Zekiye Yurtkölesi gözyaşlarını tutamadı. Yurtkölesi'nin yakınları, tabutu başında uzun süre ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Yurtkölesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-10 15:03:42



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