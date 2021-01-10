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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başlamış, modern sulama tesisine kavuştu

İHA

Başlamış, modern sulama tesisine kavuştu

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köy Hizmetleri tarafından Akhisar'a bağlı Başlamış Mahallesinde yapılan ve aradan geçen zamanın ardından ihtiyaca cevap veremeyen ve su kaybına neden olan sulama tesisini modern bir sulama sistemine çevirdi. Yaklaşık 600 bin lira maliyetle hayata geçirilen ve 40 ailenin yararlanacağı proje ile 865 dekar alan suya kavuşacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin arttırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda üreticilere birçok destek sağlanırken, tarımsal sulama noktasında da önemli çalışmalara imza atılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar'a bağlı Başlamış Mahallesi'nde Köy hizmetleri tarafından yapılan, aradan geçen zamanın ardından ihtiyaca cevap vermeyen ve su kaybına neden olan sulama tesisi modern bir sulama sistemine çevrildi. 40 ailenin yararlanacağı proje 865 dekar sulama sahasına sahip. Proje kapsamında 5 bin 960 metre değişik çapta PVC boru döşenirken, 28 adet su alım vanası olmak üzere toplam 48 adet değişik çaplarda vanan vantuz, 300 metreküp depo ve bir adet su alım yapısı inşaatı tamamlandı. Ayrıca ayrı bir adet trafo, 470 metre yer altı kablosu, dalgıç pompa ve enerji nakil hattı inşa edildi.

Kırsal kalkınmaya destek dönemi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başlamış mahallesine ziyarette bulunarak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ve Başlamış Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Kaya ile birlikte sulama tesisinde incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla bu dönemimizi kırsal kalkınmaya destek dönemi olarak değerlendirdik. Çalışmalarımıza ilgili birimimizle hızla devam ediyoruz. Şimdi de yaklaşık olarak 865 dekarlık alanın sulamasını sağlayacak olan 300 metreküplük su deposu oluşturulan bir sulama tesisindeyiz. Bu tesisten arazilere kadar sular çekiliyor ve buradaki zeytin arazilerinin yazın da su ihtiyacını giderecek şekilde sulaması sağlanıyor. 600 bin lira maliyeti olan bir iş. Halkımıza mahallemize, muhtarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu şekilde çözümlerin devamlılığını arttırarak, vatandaşların da bize desteğiyle yer altı içme suyuna çok müdahil olmadan, tarımsal sulama ile içme suyu farkını ortaya çıkarıp yazın da susuz bir süreç geçmemesi için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Modern sulama tesisinin mahalle olarak hayalleri olduğunu belirten Muhtar Halil İbrahim Kaya ise, "400 dönümlük bir alanımız susuz kalmıştı. Seçildiğimizde bunu yapacağız dedik. Çok şükür şu anda bitirdik. Emeği geçenlere ve Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkürler" dedi.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise proje ile ilgili teknik bilgiler aktardı. Daire Başkanı Usta, "Mülga toprak su teşkilatı tarafından yapılmış toprak, beton kanallarla dereden su alarak yapılan bir sulama sistemi vardı. Artık yılların verdiği yıpranmanın etkisiyle su kaybının çoğaldığı, derede de suyun azalmasıyla susama sahasının da azaldığı, üreticinin de eksik sulama yaptığı eski bir sulama tesisi konumundaydı. Yeni yapılan modern tesis dereden suyu alarak su deposuna terfi ettirip kalan kısmını tamamen cazibeli bir şekilde çalışıyor. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin metre değişik çapta PVC boru döşedik. Her parselin başında su alma yapılarımızla kapalı sistemden modern bir sulama sistemine çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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