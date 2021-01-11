Salihli’de ekipler kısıtlamada boş durmadı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salihli Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 56 saat süren kısıtlamada asfalt yama ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dur durak bilmeden çalışan Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile Kurşunlu’da bozulan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam etti. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, şehir içinde yollar ve kaldırımlarda tamiratlar yaparak ulaşımı güvenli hale getirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kurşunlu Vadisinde bulunan jeotermal kuyularında çalışma yapan ekipleri ziyaret ederek K4 kuyusunda yürütülen sondaj çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer’den bilgi aldı. Başkan Kayda, “Belediye ekiplerimiz kısıtlama günlerinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde başlattığımız yol düzenleme çalışmalarımız, tüm cadde ve sokaklarda devam edecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.