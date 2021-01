Yangın oranlarını düşürmek için görüş alışverişinde bulundular

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Turgutlu’da İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, burada görev yapan personellerle bir araya geldi. İnal, 2021 yılı içerisinde, ilçede yangın oranlarını düşürmek üzere alınabilecek tedbirlerle ilgili Turgutlu İtfaiye Amiri Ferdi Kahyaoğlu ve itfaiye personeli ile beraber görüş alışverişinde bulundu.

Turgutlu’da, itfaiyenin 2020 yılı içerisinde 1283 yangın olayına müdahale ettiğini ve ilçede yangın yoğunluğunun üst sıralarda olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, can ve mal güvenliği için önemli bir görev üstlenen itfaiye ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Turgutlu’da İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti. Burada görev yapan personellerle bir araya gelen İnal, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için önemli bir görev üstleniyorsunuz. Yangın ve her türlü afette tüm ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Bu anlamda çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İlçede yangın yoğunluğunun üst sıralarda olduğuna da dikkat çeken İnal, 2021 yılı içerisinde, ilçede yangın oranlarını düşürmek üzere alınabilecek tedbirlerle ilgili Turgutlu İtfaiye Amiri Ferdi Kahyaoğlu ve itfaiye personeli ile beraber görüş alışverişinde bulundu.

