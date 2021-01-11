AK Parti İl Başkanlığı 7. kongresine hazırlanıyor

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 18 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek olan 7. Olağan Kongresinin basın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Manisa’nın 17 ilçesinde kongre sürecini tamamlayan AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 18 Ocak Pazartesi günü 7. Olağan Kongresi’ne hazırlanıyor. Mevcut AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’nın tek listeyle yarışacağı kongre için Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salonda basın tanıtım toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, “İl Başkanlığı süresi içerisinde yeni normal olarak tanımlanmış bir süreci yaşadık. Salgın sürecinde devletimiz çok önemli bir sınavı başarıyla verdi. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak mahalle temsilcilerimizden aldığımız sıkıntıları Cumhurbaşkanlığımıza kadar ilettik. Teşkilatlarımız o kadar sağlıklı bilgiler aktardı ki bu süreci çok iyi yönettik. Dolayısıyla pandemi sürecinden başarıyla geçtik. Tabi ki önümüzde yeni süreçler var. Bir siyasi okuma yapmamız gerekirse 20 yıla yaklaşan bir siyasi partinin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerine okumalar yaparak siyaset kültürümüzü geliştirip birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte mahalle başkanlarımızdan Cumhurbaşkanlığımıza kadar bizler yapmış olduğumuz planlamayla birlikte 2023 hedeflerine ulaşacağız” dedi.

Kongrelerin partiler için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili tamer Akkal, “Kongreler partilerin en büyük en güzel günüdür. Bir düğün havası içerisinde kongremizi tamamlayacağız” diye konuştu.

Kongrede konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, “Salgın sürecinin getirdiği olumsuz etkilerden bir tanesi de geçtiğimiz yıl şubat ayında başladığımız kongrelerin bir süre ertelenmesiydi. Cumhurbaşkanımızın aldığı karar doğrultusunda da verilerin oldukça azalmış olması sebebiyle kısıtlamalara uyarak kongremizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının büyük emek harcadığını söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, “Devletimiz, iktidarımız dünyada hiçbir devletin beklemediği hazırlıksız olduğu salgın sürecini başarıyla yönetti. Biz sürecin en başından itibaren teşkilatlarımızın hangi ilçede hangi mahallede hangi sokakta bir düşkün bir ihtiyaç sahibi mi var bu noktada çok büyük bir hız sahibi olduk. Bu konuda hakkı Gençlik Kollarımıza ve Kadın Kollarımıza vermek istiyorum” diye konuştu.

Gelecek dönemde siyaset yapacak gençlerin yetiştirilmesine önem verdiklerini belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Bizi yetiştirdikleri gibi yerimize gelen arkadaşları da yetiştireceğiz. Milletimize hizmet edecek yeni kadroları bizler yetiştireceğiz. Bugüne kadar bu davaya emek vermiş bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Salih Hızlı’yla beraber 30 yıldır siyaset yaptıklarını ve başarılı bulduğunu söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Salih kardeşimi 30 yıldan beri tanıyorum. AK Parti’den önce de Refah Partisi’nde de siyaset yapmıştık. Akhisar’da da çok güzel anılarımız çok güzel günlerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki hafta da kongremizden sonra Salih kardeşimle beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti olarak Türkiye genelinde başarılı bir kongre süreci yürüttüklerini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “AK Parti bugüne kadar Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kongrelerini coşkulu bir şekilde tamamlamıştır. Önümüze yeni bir hedef koymak açısından kongrelerimiz önemli. Salgın döneminde tekrar başladık. Mart nisan ayı gibi de büyük kongremizi yapıp hedefe doğru ilerlemek istiyoruz. Manisa’da da 17 ilçede kongre sürecimizi tamamladık. Bu önümüzdeki süreçte kongrelerimiz bizim her zaman yenilendiğimiz ve güçlendiğimiz bir süreçtir. İl başkanlığının kolay olmadığını biliyoruz. İl başkanlığının ne kadar zor olduğunu biliriz. Salih başkanımızın da bu zorluklarla gayret edeceğini de biliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tanıtım toplantısı sona erdi.

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