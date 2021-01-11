Manisa'da papatyalar açtı çiftçiler tedirgin oldu Kış ayında açan papatyalar çiftçileri endişelendirdi Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde gitmesi ve hala kış şartlarının oluşmaması Manislaı üreticileri tedirgin ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da papatyalar açtı çiftçiler tedirgin oldu Kış ayında açan papatyalar çiftçileri endişelendirdi Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde gitmesi ve hala kış şartlarının oluşmaması Manislaı üreticileri tedirgin ediyor

İHA

Manisa'da papatyalar açtı çiftçiler tedirgin oldu Kış ayında açan papatyalar çiftçileri endişelendirdi Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde gitmesi ve hala kış şartlarının oluşmaması Manislaı üreticileri tedirgin ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yalancı baharın yaşanmasına neden oluyor. İlkbaharda görülen sarı ve beyaz papatyalar Sarıgöl ovasını kaplarken üreticiler ise tedirginliklerini dile getirdi.
Kış ayında açan sarı ve beyaz papatyalar gençleri sevindirirken, çiftçileri de tedirgin etmeye başladı. Sarıgöl ve çevresinde hava sıcaklıkların 17 derece olması, uzun zaman yeterli yağışların olmaması ve soğukların yaşanmaması bağ ve bahçelerdeki papatyaların erken açmasına neden oldu. Kış ayında bahar mevsiminin tadını gençler çıkarırken üzüm üreticilerini de tedirgin etmeye başladı.

"Allah yardımcımız olsun"
Papatyaların açmasıyla tedirginlik yaşamaya başladıklarını kaydeden Sarıgöllü üzüm üreticisi 47 yaşındaki Ahmet Tosun, "2021 yılının ilk aylarında hava sıcaklıkları mevsim sıcaklarının üzerinde gitmesi ve soğuk olmaması nedeniyle papatyaların açmasına neden oldu. Gördüğünüz gibi papatyalar açtı. Bağlarda yapraklarda açmaya başladı. Bu durumdan çok tedirginiz. Allah yardımcımız olsun. Bir anlamda yalancı baharı yaşıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanlığı 7. kongresine hazırlanıyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanlığı 7. kongresine hazırlanıyor
Hizmet kalitesinin devamı için yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Hizmet kalitesinin devamı için yatırımlar devam ...
Yangın oranlarını düşürmek için görüş alışverişinde bulundular
YEREL HABERLER Yangın oranlarını düşürmek için görüş alışverişinde ...
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Salihli’de ekipler kısıtlamada boş durmadı
YEREL HABERLER Salihli’de ekipler kısıtlamada boş durmadı
Moldova uyruklu tır devrildi sürücüsü feci şekilde can verdi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devrilen Moldova uyruklu tırın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Moldova uyruklu tır devrildi sürücüsü feci şekilde ...
Manisalı üreticiyle ihtiyaç sahibini buluşturan örnek proje
YEREL HABERLER Manisalı üreticiyle ihtiyaç sahibini buluşturan örnek ...
Turgutlu'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Turgutlu'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama
Öğrenciler tabletlerine kavuştu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 669 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Öğrenciler tabletlerine kavuştu Milli Eğitim ...
Zirveye tırmanan gazeteci ve idareciler hava muhalefetine takıldı Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü dolayısıyla Spil Dağı’nın Anıttepe mevkiindeki Bayrak Tepe’ye bayrak değiştirmeye çıkan idareciler ve gazeteciler, hava muhalefeti nedeniyle bayrağı değiştiremedi
YEREL HABERLER Zirveye tırmanan gazeteci ve idareciler hava ...
Başlamış, modern sulama tesisine kavuştu
YEREL HABERLER Başlamış, modern sulama tesisine kavuştu
Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş (2)
Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi Denizli’de kaldığı apart odasında boğularak öldürülen 23 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, memleketi Manisa’da gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç ...
Akhisarspor'un moral sınavı
YEREL HABERLER Akhisarspor'un moral sınavı
Bereketli havzalar MASKİ’nin korumasında
YEREL HABERLER Bereketli havzalar MASKİ’nin korumasında
Kayaaltı’da bir kilometre dere temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Kayaaltı’da bir kilometre dere temizliği yapıldı
Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanı Manisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanı Manisa’da ...
Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor
YEREL HABERLER Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle ...
Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Manisa’da sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Manisa’da sokak hayvanlarına mama desteği
Küresel ısınmaya karşı ceviz fidanlı önlem Amerikalı firma küresel ısınmaya ve kuralığa karşı Manisa’da ceviz fidanı dikti
YEREL HABERLER Küresel ısınmaya karşı ceviz fidanlı önlem Amerikalı ...
Suriyeli işçinin feci ölümü Suriyeli işçi boynunu hizar makinesine kaptırarak öldü
YEREL HABERLER Suriyeli işçinin feci ölümü Suriyeli işçi boynunu ...
Manisa FK'dan 3 takviye
YEREL HABERLER Manisa FK'dan 3 takviye