Turgutluspor'da şok istifa

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor yenilgisiyle ilk yarıyı lider Eyüpspor'un 11 puan gerisinde, 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da yönetimde şok bir istifa yaşandı.Kırmızı-siyahlılarda Asbaşkan Ahmet Karadağ'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi. Sezon başında göreve gelen yönetimde gerçekleştirilen görev bölümü sonrasında asbaşkanlığa getirilen Ahmet Karadağ'ın istifa dilekçesini cuma günü noter aracılığıyla kulübe sunduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-01-11 14:15:25



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