Akhisarspor - Adanaspor: 0-1

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR (DHA)STAT: Spor Toto

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xx) Semih (xx), Doğukan (xx), Göksu (x), Berat Onur (xx), Yavuz Serkan (x) (Dk. 87 Halli İbrahim), Onurcan (xx), Bora (x) (Dk. 78 Turhan x), Çekdar (xx) (Dk. 78 Gökmen xx), Kadir (xx), Mert Efe (x) (Dk. 84 Oğuzcan)

ADANASPOR: Karacic (xx) Furkan (xx), Hakan (xxx) (Dk. 80 Donkor x), Evren (xx), İsmail (xx), Celil (xxx), Uğurcan (x) (Dk. 70 Umut Sözen xxx), Eren (xx) (Dk. 71 Belem xx), Atalay (x) (Dk. 46 Ozegovic xx), Ömer (xx), Ergin (xx) (Dk. 67 Berkan xx)

GOL: Dk. 75 Hakan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Hakan, İsmail (Adanaspor), Göksu, Yavuz Serkan (Akhisarspor)TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, üst üste 8'inci mağlubiyetini altyapı ağırlıklı kadroyla çıktığı erteleme maçında evinde Adanaspor'dan aldı, ilk yarıyı düşme hattında tamamladı: 0-1. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 75'inci dakikada Hakan attı. Transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kalan kadrosundan ara transfer döneminde Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha ve Musa Nizam'ın da ayrıldığı Akhisarspor, Adanaspor maçına Kadir ve Çekdar hariç tamamı altyapıda yetişen oyuncularla çıktı. İki futbolcunun koronavirüs testlerinin de pozitif sonuçlandığı Akhisar'da kadro imkansızlıklarından maç öncesi profesyonel yapılan 18 yaşındaki Semih 11'de forma giyerek ilk profesyonel lig maçını oynadı. Kaleyi kadroda kalan tek yabancı olup izin alan Lukac'ın yerine Halil korudu. Bu skorla Akhisarspor devreyi 13 puanla 16'ncı sırada tamamlarken, Adanaspor puanını 21 yaparak 11'inci sıraya yükseldi. Ligde 13'üncü haftada oynanması gereken maç, Adanaspor'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

20'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Eren'in ceza sahasına girmeden şutu kaleci Halil'de kaldı.

35'inci dakikada Adanasporlu Ergin, Eren'le verkaç yaparak ceza alanına girdi. Ergin'in şutunda Halil uzanıp gole engel oldu.

48'inci dakikada Akhisarsporlu Çekdar'ın sağdan ortasında kale önünde Kadir'in kafa şutu auta çıktı.

51'inci dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Kadir'in kullandığı serbest vuruş barajdan sekip üst direğe de çarparak kornere çıktı.

57'nci dakikada Ergin'in sol çaprazdan şutunu Halil kornere çeldi.

75'inci dakikada Adanaspor öne geçti. Celil'in sağdan kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan Hakan'ın kafa şutu ağlara gitti: 0-1.

90+1'inci dakikada Kadir'in kullandığı serbest vuruş yan direkten döndü, Göksu önünde bulduğu topu tamamlamak istedi, üstten aut.

Mücadeleyi Adanaspor 1-0'lık skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-01-11 21:02:52



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