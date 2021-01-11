TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig’in 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’a 01 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada İsmail’in savunma arkasına attığı pasta Ergin’in topun üstünden atladı. Topu önünde bulan Eren, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
35. dakikada Eren’in pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Ergin’in şutu kaleci Halil’de kaldı.
47. dakikada Çekdar’ın ortasında Kadir’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
57. dakikada Ergin’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Halil son anda kornere çeldi.
75. dakikada Celil’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Hakan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 01
90. dakikada Kadir’in kullandığı serbest vuruşta sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut direkten döndü. Topu önünde bulan Göksu’nun şutu üstten auta çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Akhisarspor: Halil xx, Semih xx, Doğukan xx, Göksu xx, Berat x, Bora x (Turhan dk. 78 x), Yavuz Serkan xx (Halil dk. 87 İbrahim ?), Onurcan x, Çekdar xx (Gökmen dk. 78 x), Kadir x, Mert Efe x (Oğuzcan dk. 84 ?)
Yedekler: Batuhan, Enes
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Adanaspor: Karacic xx, İsmail xx, Hakan xx (Donkor dk. 80 ?), Evren xx, Evren xx, Uğurcan x (Umut dk. 66 x), Celil xx, Ömer xx, Atalay x (Ozegovic dk. 46 x), Eren xx (Belem dk. 71 x), Ergin x (Berkan dk. 66 x)
Yedekler: Burak, Cenk, Ozan, Serhat
Teknik Direktör: Semih Özü
Gol: Hakan Çinemre (dk. 75) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Göksu, Yavuz Serkan (Akhisarspor), Hakan, İsmail (Adanaspor)
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