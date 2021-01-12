Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyor

DHA

Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyor


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el koyulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde, ölesiye kadar kafeste tutuluyor.
Manisa'da sahiplerince işlenen suçlarda kullanılan pitbull cinsi 70 köpek, Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde rehabilite ediliyor. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyularak hayvan bakım evlerine yerleştirilen köpekler, önce kısırlaştırılıyor. Ardından tekli kafeslere alınıyor. Tedavilerinin yanı sıra bakımları yapılan köpeklerin rehabilite sürelerinde saldırganlık sergilemedikleri bildiriliyor.  70 pitbull cinsi köpek, ölesiye kadar kafeste kalacak.
EL KONULAN KÖPEKLER BARINAĞA GETİRİLİYOR'
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Bayram, sahipleri tarafından kötü muameleye uğrayan ya da sokağa bırakılan hayvanlara el koyulduğunu hatırlattı. Barınakta 350'ye yakın sokak hayvanı yaşadığını kaydeden Bayram, "Bunlardan 80'e yakını kedilerden, 70'i ise tehlikeli ırk sayılan pitbull cinsi köpeklerden oluşmakta. Sahiplerinin yönlendirmesi ile suç işleme anında görev alan bu köpeklere el koyuluyor. Ardından da bize getiriliyor. Özellikle sahipleri tarafından suça uygun eğitilen köpekler, ömürlerinin sonuna kadar burada kafeslerde kalıyor. Dışarı salınmaları ya da sahiplendirilmeleri yasak" dedi. Güvenlik ekipleri tarafından barınağa getirilen köpeklerin önce genel muayenelerini yaptıklarını kaydeden Bayram, "Herhangi bir yaralanmaları varsa tedavilerini yapıyoruz. Sağlığına kavuşmasının ardından kısırlaştırma operasyonu uyguluyoruz. Kısırlaştırması tamamlandıktan sonra, işaretleyip kayıt altına alıyoruz. Daha sonra ise burada barınma alanlarına koyuyoruz. Özellikle saldırgan ve tehlikeli olanları da özel bir programla biraz daha uyumlu hale getirebiliyoruz" diye konuştu.
'KÖTÜ AMAÇLARINIZA ALET ETMEYİN'
Özellikle sahipli köpekleri barınakta tutmanın kendilerini memnun etmediğini dile getiren Bayram, "Ölene kadar, bakımı, beslemesi ve hasta olduklarında tedavilerinin yapılması kolay değil. Biz aslında burada bu köpekleri tutmaktan çok memnun değiliz. Bunlar bir nevi burada mahkum hayatı yaşıyor. Sahiplerinin burada işlemiş oldukları suçun bedelini maalesef ki bu canlar,  tek başına kaldıkları kafeslerde ödüyor. Sahiplendiğiniz hayvan artık sizin bir çocuğunuz gibi. Çocuklarınıza nasıl eğitim veriyorsanız, bu canlara da o şekilde iyi bir eğitim verilmeli. Kötü amaçlarınıza hayvanları hiçbir şekilde alet etmeyin. Yasal düzenlemeler yapılmadığı için hayvanları suça karıştıranlara bunun için de ayrı bir ceza verilmiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-01-12 10:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula'nın yok olan tarihi evleri restorasyon için destek bekliyor
YEREL HABERLER Kula'nın yok olan tarihi evleri restorasyon için ...
Asılsız ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı
YEREL HABERLER Asılsız ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı
Akhisarspor - Adanaspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz: "En azından bir puan alsak sahadaki genç oyuncularımıza moral olması için iyi olacaktı" Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü: "Takımızdaki mağduriyeti konuşmanın bir anlamı yok çünkü Akhisarspor bizden daha mağdur"
YEREL HABERLER Akhisarspor - Adanaspor maçının ardından Akhisarspor ...
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Adanaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Adanaspor: 1
Akhisarspor - Adanaspor: 0-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Adanaspor: 0-1
Akhisarspor - Adanaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Adanaspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Sanayispor’dan Yunusemre Belediyespor’a ziyaret
YEREL HABERLER Manisa Sanayispor’dan Yunusemre Belediyespor’a ...
Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü'nü kutladı
Salihli’de nikah sayısı düştü
YEREL HABERLER Salihli’de nikah sayısı düştü
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar ...
Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti
Soma'da aşı takvimi belli oldu İlk aşılar sağlık personeli ile 65 yaş üstüne yapılacak
YEREL HABERLER Soma'da aşı takvimi belli oldu İlk aşılar sağlık ...
Sıfır Atık Projesiyle Manisa kazanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Sıfır Atık Projesiyle Manisa kazanmaya devam ediyor
Şehitlioğlu Mahallesi'nin çehresi MASKİ ile değişti
YEREL HABERLER Şehitlioğlu Mahallesi'nin çehresi MASKİ ile değişti
Akhisar Belediyesi’nden lokmacı esnafına nakdi destek
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi’nden lokmacı esnafına nakdi destek
Turgutluspor'da şok istifa
YEREL HABERLER Turgutluspor'da şok istifa
Manisa'da papatyalar açtı çiftçiler tedirgin oldu Kış ayında açan papatyalar çiftçileri endişelendirdi Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde gitmesi ve hala kış şartlarının oluşmaması Manislaı üreticileri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Manisa'da papatyalar açtı çiftçiler tedirgin oldu Kış ...
AK Parti İl Başkanlığı 7. kongresine hazırlanıyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanlığı 7. kongresine hazırlanıyor
Hizmet kalitesinin devamı için yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Hizmet kalitesinin devamı için yatırımlar devam ...
Yangın oranlarını düşürmek için görüş alışverişinde bulundular
YEREL HABERLER Yangın oranlarını düşürmek için görüş alışverişinde ...
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Salihli’de ekipler kısıtlamada boş durmadı
YEREL HABERLER Salihli’de ekipler kısıtlamada boş durmadı
Moldova uyruklu tır devrildi sürücüsü feci şekilde can verdi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devrilen Moldova uyruklu tırın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Moldova uyruklu tır devrildi sürücüsü feci şekilde ...
Manisalı üreticiyle ihtiyaç sahibini buluşturan örnek proje
YEREL HABERLER Manisalı üreticiyle ihtiyaç sahibini buluşturan örnek ...