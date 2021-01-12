Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyor



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el koyulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde, ölesiye kadar kafeste tutuluyor.

Manisa'da sahiplerince işlenen suçlarda kullanılan pitbull cinsi 70 köpek, Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde rehabilite ediliyor. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyularak hayvan bakım evlerine yerleştirilen köpekler, önce kısırlaştırılıyor. Ardından tekli kafeslere alınıyor. Tedavilerinin yanı sıra bakımları yapılan köpeklerin rehabilite sürelerinde saldırganlık sergilemedikleri bildiriliyor. 70 pitbull cinsi köpek, ölesiye kadar kafeste kalacak.

EL KONULAN KÖPEKLER BARINAĞA GETİRİLİYOR'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Bayram, sahipleri tarafından kötü muameleye uğrayan ya da sokağa bırakılan hayvanlara el koyulduğunu hatırlattı. Barınakta 350'ye yakın sokak hayvanı yaşadığını kaydeden Bayram, "Bunlardan 80'e yakını kedilerden, 70'i ise tehlikeli ırk sayılan pitbull cinsi köpeklerden oluşmakta. Sahiplerinin yönlendirmesi ile suç işleme anında görev alan bu köpeklere el koyuluyor. Ardından da bize getiriliyor. Özellikle sahipleri tarafından suça uygun eğitilen köpekler, ömürlerinin sonuna kadar burada kafeslerde kalıyor. Dışarı salınmaları ya da sahiplendirilmeleri yasak" dedi. Güvenlik ekipleri tarafından barınağa getirilen köpeklerin önce genel muayenelerini yaptıklarını kaydeden Bayram, "Herhangi bir yaralanmaları varsa tedavilerini yapıyoruz. Sağlığına kavuşmasının ardından kısırlaştırma operasyonu uyguluyoruz. Kısırlaştırması tamamlandıktan sonra, işaretleyip kayıt altına alıyoruz. Daha sonra ise burada barınma alanlarına koyuyoruz. Özellikle saldırgan ve tehlikeli olanları da özel bir programla biraz daha uyumlu hale getirebiliyoruz" diye konuştu.

'KÖTÜ AMAÇLARINIZA ALET ETMEYİN'

Özellikle sahipli köpekleri barınakta tutmanın kendilerini memnun etmediğini dile getiren Bayram, "Ölene kadar, bakımı, beslemesi ve hasta olduklarında tedavilerinin yapılması kolay değil. Biz aslında burada bu köpekleri tutmaktan çok memnun değiliz. Bunlar bir nevi burada mahkum hayatı yaşıyor. Sahiplerinin burada işlemiş oldukları suçun bedelini maalesef ki bu canlar, tek başına kaldıkları kafeslerde ödüyor. Sahiplendiğiniz hayvan artık sizin bir çocuğunuz gibi. Çocuklarınıza nasıl eğitim veriyorsanız, bu canlara da o şekilde iyi bir eğitim verilmeli. Kötü amaçlarınıza hayvanları hiçbir şekilde alet etmeyin. Yasal düzenlemeler yapılmadığı için hayvanları suça karıştıranlara bunun için de ayrı bir ceza verilmiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-12 10:13:49



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