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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronadan vefat eden doktor anıldı

İHA

Koronadan vefat eden doktor anıldı

Korona virüsten vefat eden Manisa’nın Salihli ilçesinin tek Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Cemal Yıldız (63), 10 yıldır görev yaptığı özel hastane önünde düzenlenen programla dualarla anıldı. Anma programında Dr. Yıldız'ın meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Hastane önünde düzenlenen anma programında konuşan Başhekim Op. Dr. Seçkin Meriçeli, Dr. Cemal Yıldız’ın 15 yıl Salihli Devlet Hastanesi’nde görev yaptığını, 10 yıldır ise Medigüneş Hastanesi’nde görev yaptığını söyledi. Başhekim Meriçeli, Dr. Yıldız’ın Salihli’de görev yaptığı sürece çalışkanlığı, kibarlığı, babacanlığı ve mesleğine etik davranışı ve titizliği ile tüm hastaları ve meslektaşları tarından çok sevilen bir hekim olduğunu, ilçede de binlerce hastaya şifa olduğunu belirtti. “Yaşadığımız acıyı tarif etmek çok zor” diyen Meriçeli, “Bundan sonra bizlere düşen görev, kendisini en iyi şekilde anmak ve anılmasını sağlamaktır. Çünkü o iyi bir hekim, iyi bir insandı. Bizim için boşluğu kolay dolmayacak.” dedi.

“Biz dostumuzu ve arkadaşımızı kaybettik”
Dr. Cemal Yıldız ile yollarının 2004 yılında Salihli Devlet Hastanesi’nde kesiştiğini belirten Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bekir Yasa, “Biz hastane olarak bir hekimimizi değil, dostumuzu ve arkadaşımızı kaybettik. Çok iyi bir insandı, bundan sonra hep iyilikleriyle anılacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.
Acılarını paylaşan tüm herkese teşekkür eden Dr. Cemal Yıldız’ın eşi Hacer Yıldız, “Biz canımızı şehit verdik” dedi.

“Hastalıklarla mücadele ederken şehit oldu”
Tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Hastalarını iyileştirmek isterken yakalandığı korona virüse yenik düşerek şehit olan ilçenin tek Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Cemal Yıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.
Salihli Müftüsü Adem Karakelebek’in duasının ardından Başhekim Op. Dr. Meriçeli tarafından Dr. Cemal Yıldız’ın eşi Hacer Yıldız’a Türk bayrağı verildi.

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