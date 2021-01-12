Dutluca’ya yeni HİS göleti yapılıyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca hayvansal sulama amaçlı yapılan gölette, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla üreticilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde besi hayvanlarının faydalanacağı göletin yapımına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik personeller tarafından yapılan arazi etüt çalışmaları sonucunda, mahalledeki ihtiyacın belirlenmesinin ardından, oluşturulan program dahilinde yapım çalışmasına başlandı.



“Hayırlı ve bol kazançlar”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yılmaz Usta, “Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri, su kaynağı olmayan yerlerde yağmur ve kar sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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