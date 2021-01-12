'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesinde 8. kütüphane açıldı

Manisa başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli köy okullarında kütüphane açmak için Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan ve eşi Türkçe öğretmeni Alparslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan 'Kütüphanesiz okul kalmasın' Projesi kapsamında 3 bin kitabın yer aldığı 8. 'Kitap kumbaram Kütüphanesi' Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Esenyurt Köyü Ortaokulu'nda açıldı.

Proje kapsamındaki 8. kütüphanenin açılışına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, Şube Müdürü Mehmet Sakal, kurum müdürleri, Manisa Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu Müdürü Mustafa Dilbaz, Müdür Yardımcısı Reyhan Sarıçalı, Şehzadeler ilçesi Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Alpaslan Gürakan katıldı.

Açılışta konuşma yapan Esenyurt Köyü Ortaokulu Müdürü Mutlu Tarhan emeği geçen herkese teşekkür etti. Demirci Kaymakamı Adem Kaya tarafından teşekkür belgesi ve okul müdürü Mutlu Tarhan tarafından kitap bağışından dolayı Gönül Kovan Gürkan'a plaket takdimi ile program sona erdi.



Sırada Batman var

Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, Manisa merkez ve ilçelerinde, Van ve Düzce'deki köy okullarına Türkiye'nin birçok yerinden gönderiler kitaplarla kütüphaneler kazandırdığını ifade ederek, önümüzdeki dönemde 9. ve 10. kütüphaneleri açacaklarını söyledi. Gürakan, Batman'a kütüphane kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında bugüne kadar, Manisa Saruhanlı Nuriye Kasabası Nuriye Ortaokulu Kitap Kumbaram Kütüphanesi, Van Görentaş Köyü Çatak Kayaboğaz Ortaokulu Kütüphanesi, Manisa Şehzadeler Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek Ortaokulu, Düzce Gürcüçiftlik Köyü Perihan Tulan İlköğretim Okulu, Manisa Şehzadeler Yeniköy Atatürk Ortaokulu, Şehzadeler Şehitler Ortaokulu, Manisa Yunusemre Taytanlı İlhan İlkokulu ve son olarak Demirci Esenyurt Köyü Ortaokulu kütüphaneleri açıldı.

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