Turgutluspor'da Mert de gitti

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılıklar sürüyor. Sol bek Burak Yılmaz ve geçen sezon 3'üncü Lig'deki Play-Off şampiyonluğunun önemli isimlerinden stoper Mehmet Kuruoğlu'nun ayrıldığı Turgutlu'da Mert Özyıldırım da kulübe veda etti.

Mert, yönetimle karşılıklı anlaşıp sözleşmesini feshetti. Sezon başından bu yana yönetimden istifaların da yaşandığı Turgutluspor'da dün görevinden ayrılığını bildiren Asbaşkan Ahmet Karadağ, istifa eden dördüncü isim oldu. Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetimde Fahrettin Solmaz, Dilek Öner ve Gökhan Düzkaya, daha önce görevlerinden istifa etmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-01-12 15:51:49



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