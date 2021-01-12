Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'da etkili olan fırtına sırasında, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı.

Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkisinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-12 19:23:24



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