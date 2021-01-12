Fırtına konteyner evi 30 metre uçurdu: 2 yaralı

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'da etkili olan fırtına sırasında, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde bulunduğu konteyner ev, yaklaşık 30 metre takla atarak savruldu, 2 kişi yaralandı.
Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkisinde yer alan bahçe içindeki konteyner ev, saat 16.30 sıralarında etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre uzağa savrulan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) yaralandı. Evde bulunan 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-01-12 19:23:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.