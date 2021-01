Manisa son 13 yılın en kurak mevsimini yaşıyor Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kuraklık tehlikesine dikkat çekti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısında kuraklık tehlikesi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Ergün, tehlikenin vahim boyutlara ulaştığını belirterek son 13 yılın en kurak senesini yaşadıklarını söyledi. Yıllık yağış ortalamasının Manisa’da 745 kilogram civarında olduğunu belirten Ergün, yağış miktarının 527 kilograma kadar düştüğünü vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı olağan meclisi gerçekleştirildi. Mecliste, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının dikkatli kullanılması ve kuraklık tehdidine karşı yaptığı açıklamaların ulusal medyadaki yansımalarına da yer verildi. Başkan Ergün gösterilen videonun ardından yaptığı açıklamada, kuraklık tehlikesine bir kez daha dikkat çekti.



“Kuraklık tehlikesi çok vahim boyutlara ulaştı”

Kuraklık tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Başkan Ergün, “Biraz önce izlediğimiz videoda da görüyoruz ki kuraklık tehlikesi çok vahim boyutlara ulaştı. Manisa’da bu yıl, son 8090 yılın en sıcak günlerini gördük. Yağış durumunda ise son 13 yılın en az yağışını aldık. Yıllık yağış ortalaması 745 kilogram civarındayken bu yıl sadece 527 kilogram yağış düştü” dedi.



“Su seviyeleri her geçen gün daha derinlere iniyor”

Şu an su fakiri bir ülke konumunda olduklarını belirten Başkan Ergün, “Henüz 1520 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya, bugün ancak 350400 metrelerde ulaşabiliyoruz. Su seviyeleri her geçen gün daha derinlere iniyor. Yüzey sularımız da farklı değil. Demirköprü barajı adeta çöle dönmüş, Afşar Barajında su seviyesi kritik düzeylerde ve Gölmarmara gölümüzde sular neredeyse tamamen çekilmiş durumda” ifadelerini kullandı.



“Her zaman söylediğimiz gibi 'Susuzluk kaderimiz değil!'”

Su kaynaklarının çok hızlı bir şekilde tükendiğini belirten Başkan Ergün, “Alacağımız tedbirler ve atacağımız doğru adımlarla daha yaşanabilir bir dünya mümkün. Her zaman söylediğimiz gibi 'Susuzluk Kaderimiz Değil!' gelin hep birlikte bu sorunun üstesinden gelelim. Su hayattır” dedi.

