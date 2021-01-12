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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

İHA

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alarak küle döndü.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Camii Cedit Mahallesi Ethem Polat sokak üzerindeki bir bayan kuaförünün karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızası sebebi ile 3 gündür park halinde olduğu öğrenilen Hafize A.’ya ait 45 RA 2642 plakalı Kartal marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede adeta alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen küle döndü. Kullanılamaz hale gelen araç ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Öte yandan park halindeki aracın bir anda yanması, çevredeki vatandaşlarda da panik oluşturdu. Araç yangının olduğu bölgede bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

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