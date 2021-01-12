Manisa'da kaçak içki operasyonu

Manisa'da jandarma ekipleri kaçak içki üreten ve satışını yapan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve satışını yaptığı iş yerinde yapılan aramalarda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.



Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden O.K.(43) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde, yine şahsa ait olan Gediz Ovası'nda bulunan üzüm bağlarında içerisinde yer alan bağ evinde alkol üretimi yaptığı, ürettiği bu alkolleri Muradiye Mahallesi'nde bulunan tarım ve zirai ilaç dükkanında satışa sunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın ev ve eklentileri ile iş yerinde yaptığı aramalarda; pet şişeler içerisinde 220 litre ve mavi fıçılar içerisinde de 3 bin 365 litre kaçak alkol ele geçirdi. Soruşturma kapsamında şüpheli O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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