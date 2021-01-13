Kula´da park halindeki otomobil yandı

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Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında küle döndü.

Camii Cedit Mahallesi Ethem Polat Sokak üzerinde park halinde bulunan Hafize Akkaş'a ait 45 RA 2642 plakalı otomobil, dün akşam aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 3 gün önce arızalandığı öğrenilen otomobil, yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-01-13 11:07:52



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