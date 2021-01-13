Büyükşehir ve MASKİ ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışa karşı teyakkuz halindeydi. Ekipler, ilimizin muhtelif bölgelerinde meydana gelen su birikintilerinin tahliye edilmesi ve derelere atılan çöplerin temizlenmesi noktasında acil müdahale gerektiren durumlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini en aza indirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle seferber oldu. Zor şartlar altında yürütülen çalışmalarda ekiplerimiz gerek 185 Çözüm Merkezi gerekse de sosyal medyadan gelen taleplere anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı. Büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların ardından, ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ortadan kaldırıldı. Derelere atılan ve suyun akışını engelleyen çöpler de iş makineleri ile temizlendi. Yapılan yağmursuyu tahliye ve temizlik çalışmaları sayesinde uzun süreli mağduriyet yaşanması önlenerek, kısa süre içerisinde hayatın normal akışına dönmesi sağlandı.

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