Salihli Ziraat Odası başkanından su tasarrufu çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli Ziraat Odası başkanından su tasarrufu çağrısı

İHA

Salihli Ziraat Odası başkanından su tasarrufu çağrısı

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu.
Vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunan Cem Yalvaç, “Hava durumu bu şekilde devam eder ve kar ile yağmur yağışı olmazsa, Türkiye büyük bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü yer altı suları daha da derinlere iniyor ve açılan sondajlar kuruyor. Gediz Havzası’nı sulayan Demirköprü Barajı’nın kuruması, gıda krizinin de kapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Su krizi, gıda krizini de beraberinde getirecek ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle hepimizin üzerine düşen bazı görevler var. Bireysel olarak alınacak basit önlemlerle bile su tasarrufu büyük bir oranda sağlanabilir. Örneğin, damlatan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına neden oluyor. Bir kişinin, günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan dişini fırçalaması, yılda 8 ton su israfına neden oluyor. 4 kişilik bir ailenin her bir üyesi, duş süresine 1 dakika kısaltırsa yılda 18 ton su tasarrufu sağlanıyor. Bu nedenle musluklarınız su damlatıyorsa, mutlaka tamir ettirin. Duşta, diş fırçalarken, ya da yüzünüzü yıkarken gereksiz su israfından kaçının. Evde harcadığımız suyun yüzde 10’u mutfakta, yüzde 1520’si çamaşır yıkamada kullanılıyor. Bu nedenle çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın. Suya tasarruflu duş başlıkları kullanarak, her duş almada 50 litreye kadar daha az su harcayabilirsiniz. Tuvalet sifonları çok fazla su akıttığı için gereksiz yere sifon kullanmayın. Sebze ve meyveleri yıkarken suyu bir sürahiye döküp yıkayabilirsiniz. Alacağımız bireysel önlemlerle su tasarrufu sağlayabiliriz. Susuzluğun ve gıda krizinin kapımızda olduğu bu günlerde, alacağımız her önlem susuzluk tehlikesinin boyutlarını minimuma indirmiş olacak. Suda tasarruf, geleceğe yatırımdır. Geleceğinize yatırım yapın, gereksiz su israfından kaçının” ifadelerini kullandı.
Manisa’nın en verimli ovalarının kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Yalvaç, “Yetkililerimizden Manisa ovası için acilen kapalı devre sulama sistemine geçirilmesini talep ediyoruz. Tarımsal sulama biterse gıda krizi kapıda demektir” dedi.

“Tarım olmazsa gıda da olmaz”
Tarımsal sulama sorununun ileride gıda krizine dönüşebileceğini vurgulayan Yalvaç, “2020 yılı maalesef çok kurak geçti. 2021 yılına girdik ancak hala daha kar ve yağış yok. Kuraklık, tarım için çok tehlikeli bir boyuta geldi. Kuraklık, tüm Türkiye’nin gündeminde. Türkiye’de artık mevsimler 4 değil, 2 tane. Çok sıcak bir yaz ve ılık, yağmursuz bir kış. Bu nedenle çiftçimiz çok zor durumda. Tarımsal sulamada kritik bir noktadayız. Demirköprü Barajı’nda su 11 ila 12 seviyelerine geldi. Gölmarmara Gölü’nün en derin yeri 3540 santimetreye kadar düştü. Tarımın devam etmesi, gıda sektöründe sıkıntı yaşanmaması için tarımsal sulamanın çok önemli olduğunu her zaman ve her platformda söylüyoruz. Tarımın devam etmesi, çiftçilerimizin rahat ve huzur içinde işlerine devam edebilmeleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’den Manisa ovasının kapalı devre sulama sistemine geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’ya ilk Covid-19 aşıları geldi Çin’den gelen aşılar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan hastanesinde depolanmaya başladı Hastanede soğutucu dolapta muhafaza altına alınan aşılar ilk etapta bakanlıktan gelecek talimat sonrası sağlık personelinin aşılamasında kullanılacak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç: “Ülkemiz pandemiyle mücadelede gerçekten dünyaya örnek oldu" “Aşılar yapılabilir dendiği anda 4 tane odada öncelikle sağlık çalışanlarına randevu sistemiyle her birine 10’ar dakika arayla randevu verilerek ortalama günlük 300 ila 500 civarında sağlık personelinin aşılama işlemini gerçekleştirmeyi planlıyoruz"
YEREL HABERLER Manisa’ya ilk Covid-19 aşıları geldi Çin’den gelen ...
Turgutlu Belediyesi Yunus Emre Camisi için harekete geçti
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Yunus Emre Camisi için harekete ...
Zor koşullarda fabrika yangınına anında müdahale
YEREL HABERLER Zor koşullarda fabrika yangınına anında müdahale
İstinat duvarı yıkıldı, belediyeyi su bastı
YEREL HABERLER İstinat duvarı yıkıldı, belediyeyi su bastı
Kula'ya yılın ilk kar yağışı
YEREL HABERLER Kula'ya yılın ilk kar yağışı
Büyükşehir ve MASKİ ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı
YEREL HABERLER Büyükşehir ve MASKİ ekipleri sabahın ilk ışıklarına ...
“Sayıştay raporlarında kamu zararı yok”
YEREL HABERLER “Sayıştay raporlarında kamu zararı yok”
İstinat duvarı yıkıldı belediyeyi su bastı Manisa’da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesinin arasında kalan istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle çöktü İstinat duvarının çökmesiyle Yunusemre Belediyesi sel sularına maruz kaldı Sel sularına maruz kalan Yunusemre Belediyesinin hizmet binalarında elektrik ve bilgi işlem sistemleri kullanılamaz hale geldi Belediyede bugün dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetler verilemiyor
YEREL HABERLER İstinat duvarı yıkıldı belediyeyi su bastı Manisa’da ...
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 40 bin dolar ele geçirildi Manisa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 40 bin dolar ele ...
Sevişler Barajı'nda su seviyesinde büyük düşüş
YEREL HABERLER Sevişler Barajı'nda su seviyesinde büyük düşüş
(Özel) Kazada göz kapağını kaybeden genç kız ameliyat olup aynalarla barışmak istiyor Göz kapağından 9 kez ameliyat olan genç kız: “Fotoğraf çekilirken yarım çekiliyorum” Sol göz kapağının kopması sebebiyle yüzünden alınan parçayla gözü kapatılan ve 4 yıldır tek gözle yaşayan Merve Doman: “En büyük korkum karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması” “Sürekli insanlarla çarpışıyorum” Anne Gülümser Ergül: “Gücümüz olmadığı için ameliyat yaptıramadık”
YEREL HABERLER (Özel) Kazada göz kapağını kaybeden genç kız ameliyat ...
Akhisarspor atağa kalktı
YEREL HABERLER Akhisarspor atağa kalktı
Manisa FK Teknik Direktör Özbalta: İkinci yarı çok daha zor olacak
YEREL HABERLER Manisa FK Teknik Direktör Özbalta: İkinci yarı çok ...
Kula´da park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kula´da park halindeki otomobil yandı
Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Bazı evlerin bodrum katlarına su basarken, adeta göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı MASKİ ve itfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde yoğun mesai harcadı
YEREL HABERLER Manisa’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle ...
Manisa´da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Manisa´da cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş ...
Manisa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu
Genç kadın 4. kattan 3'üncü katın balkonuna düştü
YEREL HABERLER Genç kadın 4. kattan 3'üncü katın balkonuna düştü
Manisa’da zehir tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da zehir tacirleri tutuklandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı
Köydeki çocukların yüzü, yeni tabletlerle güldü
YEREL HABERLER Köydeki çocukların yüzü, yeni tabletlerle güldü
Başkan Ergün’den yeni atıksu ve altyapı müjdeleri
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den yeni atıksu ve altyapı müjdeleri
Manisa son 13 yılın en kurak mevsimini yaşıyor Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kuraklık tehlikesine dikkat çekti
YEREL HABERLER Manisa son 13 yılın en kurak mevsimini yaşıyor Manisa ...