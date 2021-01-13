Kaymakam Çaykara yağmurdan etkilenen alanları inceledi

Manisa'nın Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara yağmurdan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi ve Turgut Özal mahallelerinde yağmurdan etkilenen bölgelerde yapılan incelemelerde Kaymam Çaykara'ya Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan ve Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi eşlik etti.

Adnan Menderes Mahallesi TOKİ 3 konutlarında sağanak yağmur sonrası yaşanan su baskınından etkilenen sığınaklar ve bir evde incelemede bulunan Kaymakam Çaykara, MASKİ ve ilgili kurumlar ile koordinasyonun sağlanıp mağduriyete sebep olan durumun ortadan kaldırılması ve sorunun giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasının sağlanacağını ifade etti.

Muhtar Özkan ise mahallede bulunan TOKİ 3 konutlarında her yağmur sonrasında su baskını meydana geldiğini defalarca başvurmalarına rağmen çözüme ulaşamadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.