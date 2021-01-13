İstinat duvarı yıkıldı, belediyeyi su bastı (2)

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'da, dün gece etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ile Yunusemre Belediyesi arasındaki istinat duvarının yıkılma anı, belediyenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, duvar arkasında biriken sel sularının bir anda belediyeye girmesiyle, eşyaların sürüklendiği görüldü. İki güvenlik çalışanının da sel sularından son anda kaçması görüntülerde yer aldı.Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-13 18:57:30



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