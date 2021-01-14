Daha temiz bir Soma için çalışıyorlar

Daha temiz bir Soma için temizlik hizmetlerini hassasiyetle sürdüren Soma Belediyesi, tüm cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un talimatı ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürürken, her gün ilçeyi temiz, düzenli ve daha sağlıklı bir şekilde tutmak için yoğun gayretle çalışıyor.

Temizlik ekipleri, haftanın her günü rutin olarak yaptıkları, çöp toplama, süpürme çalışmalarının yanında; çöp konteynerleri, dezenfekte aracı ile kötü koku ve görüntüden arındırılıyor. Kirlenen cadde ve sokaklar temizlik ekibi tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren temizlenerek, ilçenin sürekli temiz kalması sağlanıyor.

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