Başkan Alkan’dan Horozköyspor altyapı idmanına ziyaret

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Horozköyspor semt sahasındaki altyapı antrenmanını ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Manisa 1. Amatör kümede mücadele eden Horozköyspor’un alt yapı idmanını ziyaret etti. Başkan Alkan, Horozköyspor futbol altyapı sorumlu antrenörü Muhsin Karip’ten Horozköy semt halı sahasındaki futbol altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Semt halı sahası ve diğer eksiklikleri de not eden Kulüp Başkanı Alkan, sporculara çalışmalarında başarılar diledi. Horozköyspor Altyapı sorumlu antrenörü Muhsin Karip ve sporcular da Başkan Arif Alkan’a ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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