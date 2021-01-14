Güçlerini iyilik için birleştirdiler

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Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi, Manisa İnsani Yardım Derneği, faaliyetleri durdurulan kahvehane ve çay bahçelerinde çalışan vatandaşlara maddi ve manevi destek vermek için güçlerini birleştirdi.

Manisa Valiliği’nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid19 tedbirlerine ilişkin 18.11.2020 tarihli ve 2020/130 sayılı kararıyla faaliyetleri durdurulan kahvehane ve çay bahçelerinde çalışan vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek vermek üzere Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi, Manisa İnsani Yardım Derneği güçlerini birleştirdi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci Kahveciler Odasına kayıtlı pandemiden dolayı mağdur olan 520 vatandaşa yerel marketlerden temin edilen gıda çeklerinin teslim edildiğini belirtti.

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