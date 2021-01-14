Çay poşetlerinden esrar çıktı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki karton kutuda çay poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Y. (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden İzmir'e gelen bir kişinin esrar taşıdığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bu sabah şüphelinin bulunduğu otobüsü durdurarak, arama yaptı. Bagajdaki karton kutuda, çay poşetleri içine saklanmış 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli U.Y. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ /

2021-01-14 17:50:21



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