Spil'de kar keyfi



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da kar yağışı ile beyaza bürünen Spil Dağı'nı, kent sakinlerinin yanı sıra komşu il İzmir'den de birçok vatandaş ziyaret etti. Beyaz örtünün tadını çıkaranlar kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışında 1517 metrelik Spil Dağı beyaza büründü. Şehzadeler ilçesindeki Spil Milli Parkı'nda, Uludağ'ı aratmayan görüntüler oluştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil'de karla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Manisalılar kadar İzmirliler de kar hasretlerini gidermek için Spil'e koştu. Piknik alanında kar topu oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

İzmir'den arkadaşlarıyla Spil'e gelen Erhan Delen (19), "İzmir'den geldik. Ömrüm boyunca kar görmemiştim. Buraya kar görmeye geldik. Kız arkadaşlarımızla geldik, takım olduk, şimdi kar savaşı yapıyoruz" diye konuştu.

İzmir'den gelen Sibel Bilir ise (20) "İzmir'den geliyoruz. İzmir çok sıcak. Burada kar yağdığını duyunca geldik. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz" dedi.

İzmir'den dört kişilik ailesiyle Spil'e gelen Ayhan Durgun (43) ise oğlu Rüzgar ile yaptıkları kardan adama maske takarak, insanlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-01-14 18:54:46



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