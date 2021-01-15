Manisa FK kadrosuna 3 yeni isim kattı

Manisa Futbol Kulübü dış transferde Mikail Koçak, Batuhan Tur ve Okan Eken’le 2,5 yıllık sözleşme imzalarken iç transferde ise Erhan Kara’nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

TFF Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Manisa FK transfer atağına geçti. Takım, dış transferde 3 iç transferde de bir oyuncusuyla sözleşme imzaladı.



Mikail Koçak Manisa FK’da

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, dış transferde orta saha oyuncusu Mikail Koçak’ı kadrosuna kattı. Takımın kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı.

Takımla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Manisa FK’nın başarısı için çok çalışacağını söyledi. Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktö Taner Savut da takımla sözleşme imzalayan Mikail’i kutlayarak başarılar diledi.



Mikail Koçak kimdir?

1993 Fransa doğumlu olan Mikail Koç, Ankaraspor’da profesyonel oldu. Keçiörengücü ve Mamak FK formalarını da terleten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak Etimesgut Belediyespor forması giydi. Kariyerinde 204 resmi maça çıkan Mikail, 6 gole kaydetti.



Batuhan Tur Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde sağ bek oyuncusu Alaettin Batuhan Tur’u da kadrosuna kattı.

Takımla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Manisa FK’da başarılı olmak istediğini belirtti. Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da takımla sözleşme imzalayan Batuhan’ı kutlayarak başarılar diledi.



Batuhan Tur kimdir?

1992 Ankara doğumlu olan Alaettin Batuhan Tur, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Hacattepe ve Tavşanlı Linyitspor formaları da giyen28 yaşındaki sağ bek, son olarak Etimesgut Belediyespor forması giydi. Batuhan kariyerinde 241 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.



Okan Eken Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde golcü oyuncu Okan Eken’i de 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımla 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Manisa FK’ya transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da takımla sözleşme imzalayan Okan’ı kutlayarak başarılar diledi.



Okan Eken kimdir?

1992 Bursa doğumlu olan Okan Eken, futbola Kestel Belediyespor’da başladı. Sırasıyla Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücü, Sarıyer ve Sakaryaspor formalarını giyen Okan, son olarak Ankara Demirspor forması giydi. Kariyerinde 179 resmi maça çıkan Okan Eken, 55 gol kaydetti.



Erhan Kara yuvada kaldı

Manisa Futbol Kulübü, iç transferde başarılı sol bek Erhan Kara ile sözleşme uzattı. 2024 yılına kadar Manisa FK formasını terletecek olan Kara, “Takımımda kaldığım için mutluyum” dedi.

İmza sonrası konuşan başarılı oyuncu Erhan Kara, “Uzun yıllar Manisa FK’dayım ve bu takımda olduğum için mutluyum. Uzun yıllar daha bu forma altında futbol oynamak benim için gurur verici olacak” dedi. Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da takımla sözleşme uzatan Erhan’ı kutlayarak başarılar diledi.



Erhan Kara kimdir?

1995 Kahramanmaraş doğumlu olan Erhan Kara, futbola Zeytinburnu altyapısında başladı. Daha sonra Galatasaray altyapısına geçen Erhan, Karagümrük ve 1461 Trabzon formaları giydi. 201718 sezonunda 1461 Trabzon’dan Manisa FK’ya transfer olan 25 yaşındaki başarılı sol bek, takımla çıktığı 117 maçta 24 gol kaydetti.

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