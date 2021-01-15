Manisa FK'dan imza şov 



MANİSA, (DHA) - MİLSİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden lider Manisa Futbol Kulübü transferde üst üste imzalar attırdı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan siyah-beyazlılar daha önce prensipte anlaşma sağladığı Ankara Demirspor'dan Okan Eken, Etimesgut Belediyespor'dan Batuhan Tur ve Mikail Koçak'la resmi sözleşme imzaladı. Üç futbolcuyla da 2.5 yıllık mukavele yapıldı. Manisa Futbol Kulübü iç transferde de boş durmadı. Ege ekibi sol beki Erhan Kara'nın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz iç transferde başarılı sol bek Erhan Kara ile sözleşme uzattı. Kara, 2024 yılına kadar formamızı terletecek" denildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-01-15 11:14:10



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