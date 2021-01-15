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Manisa FK'dan imza şov 

DHA

Manisa FK'dan imza şov 


MANİSA, (DHA) - MİLSİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden lider Manisa Futbol Kulübü transferde üst üste imzalar attırdı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan siyah-beyazlılar daha önce prensipte anlaşma sağladığı Ankara Demirspor'dan Okan Eken, Etimesgut Belediyespor'dan Batuhan Tur ve Mikail Koçak'la resmi sözleşme imzaladı. Üç futbolcuyla da 2.5 yıllık mukavele yapıldı. Manisa Futbol Kulübü iç transferde de boş durmadı. Ege ekibi sol beki Erhan Kara'nın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz iç transferde başarılı sol bek Erhan Kara ile sözleşme uzattı. Kara, 2024 yılına kadar formamızı terletecek" denildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2021-01-15 11:14:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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