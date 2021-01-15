Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu



Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Kula ilçesinde, bu sabah aniden bastıran kar, trafikte aksamalara neden oldu. İzmir-Ankara Karayolu'nun geçtiği Kula'da, kar yağışı sebebiyle İzmir istikametinde trafik 1 saat kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları ile trafik kontrollü bir şekilde açıldı.

Kula'da uzun zamandır beklenen kar yağışı, bu sabah başladı. Aniden yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle, İzmir-Ankara Karayolu karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikteaksamalar yaşandı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Kavacık rampasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Kar yağışı nedeniyle yolun Kavacık rampalarının İzmir istikameti 09.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapalı kaldı. Yolda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Adana'dan İzmir'e giden TIR şoförü İsmail Özdemir; "Ekiplerin küreme çalışmaları devam ediyor. Yolun açılmasını bekliyoruz. Bizim için kar yağışı zaman kaybına neden oldu" dedi.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

KAR LASTİĞİ VE ZİNCİR KONTROLÜ YAPILDI

Kula'dan İzmir yönüne giden araçlarda, ilçe çıkışında trafik ekipleri tarafından durdurulup, kış lastiği ve zincir kontrolü yapıldı. Kış lastiği olmayan ve zincir takmayan araç sürücülerinin yoluna devam etmesine izin verilmedi. Bir süre ilçe merkezinde bekletilen sürücüler, yolun tamamen trafiğe açılmasının ardından yolculuklarına devam edebildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-01-15 11:29:24



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