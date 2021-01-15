Selendi'ye ilk kar yağdı

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Manisa'nın Selendi ilçesine 2021 yılının ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken özellikle çocukları sevindirdi.

Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa'nın Selendi ilçesine 2021 yılının ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte Selendi ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Sabah saatlerinde yağan kar yağışının ardından ilçe geneli beyaza büründü.

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