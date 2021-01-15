AK Parti Manisa teşkilatında kongre heyecanı

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 18 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek 7. Olağan İl Kongresine son başbakan Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılarak partililerle bir araya geleceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle partililere sesleneceğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Hızlı, “Kongremizde bir demokrasi şöleni yaşanacak” dedi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi 18 Ocak Pazartesi günü Yunusemre ilçesindeki Muradiye Kapalı Spor Salonunda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Her kongrede olduğu gibi birlik ve beraberliğin güçlendiği, demokrasi şöleninin yaşanacağı bir kongre olacağını ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı kongreye partilileri davet etti. Kongreye partinin önde gelen isimlerinin katılacağını dile getiren İl Başkanı Hızlı, bu konuda tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İl Başkanı Hızlı, “Kongre Komisyonumuz başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımız ile birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Manisa'mıza ve bizlere yakışır bir kongre gerçekleştireceğiz. Partimizin 2023 hedeflerine ulaşması için bizlere verilen bu önemli görevin sorumluluk bilinci ile partimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Kongremizde, partimizde daha önce görev almış veya yeni görev alacak, gönül vermiş, emek harcamış dava arkadaşlarımız ile birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğiz. Kongremizde son başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bizleri yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemi ile bağlanarak partililerimize seslenecek. Korona virüs pandemisi ile mücadelede hükümetimizin çalışmaları başarılı sonuç vermiştir. Malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla kongremizde özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilecek. Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak yaşayacağımız bu heyecana tüm partililerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.

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