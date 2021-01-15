Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri güne beyaz örtüyle uyandı.
Turgutlu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlere yeni yılın ilk karı yağdı. Kentin Dağmarmara bölgesindeki mahallelerin sakinleri, güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşlar, kar manzaralarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Şu ana kadar kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığı Turgutlu´da Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Turgutlu Belediyesi ekipleri hazırlıklarını yaptı. Trafik ekipleri de vatandaşları kar lastiği takmaları ve yakın takip yapmaları konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-01-15 12:10:02
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