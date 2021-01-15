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Manisa’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

İHA

Manisa’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Manisa’da afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, 17 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, İl Risk Azaltma Planının İçişleri Bakanlığının yeni projelerinden biri olduğunu ve pilot uygulama olarak 7 ilde başlandığını belirterek “Ülke olarak yaşanılan afetler sonrasında çok iyi durumdayız. Bunu afet öncesine de taşımamız gerekiyor. Afet olmadan önce afetlerle ilgili almamız gereken tedbirleri geliştirmemiz, riskleri azaltacak önlemleri uygulamaya koymamız gerekiyor. Bunun içinde planlarımızı hazırlayacağız” dedi.
İlimizde son 10 yılda afetler için acil yardım ödeneği olarak 57 milyon 960 bin TL, iyileştirme çalışmaları için de 20 milyon TL harcama yapıldığını ifade eden Vali Karadeniz, “İyileştirme çalışmaları kapsamında devam eden işlerimiz de var. Bunlarda tamamlandığında son 10 yılda afetlerin bize maliyeti yaklaşık 100 milyon TL olacak. Bu ciddi bir maliyet. Dolayısıyla bundan sonraki 10 yıl içerisinde maliyetlerin en azından bu kadar büyük olmaması adına afetlerin riskini azaltacak şekilde çalışma yöntemi geliştirmemizde fayda olduğu kanaatindeyim. Bununla ilgili bir planlama süreci başlayacak. Planlama sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirmesi istenecek. Bu planlama tüm kurumların işin içinde olmasını gerektiren bir süreç. İl ve ilçe kuruluşlarımız kendi işini afet açısından en iyi şekilde takip edebilecek personelini bu işe görevlendirilirse bizim yapacağımız planda o kadar başarılı olur” diye konuştu.
AFAD İl Müdürü Güray Karakaya’nın İl Afet Risk Azaltma Planına yönelik katılımcılara bilgi verdiği toplantıda, afet risklerini tanımlama ve azaltmaya yönelik çalışmalar ve sonuç odaklı çözümlere ilişkin konular görüşüldü.

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