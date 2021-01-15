Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar Kula İlçe Emniyetten kumar operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar Kula İlçe Emniyetten kumar operasyonu

İHA

Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar Kula İlçe Emniyetten kumar operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde dün gece saatlerinde bir ikamette kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında ev içerisinde bulunan şahıslar oyun kartlarını sobada yakmaya çalışırken 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 26 bin 916 TL idari para cezası uygulanırken, aranması olan 2 şahıs da emniyet güçlerince yakalandı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı ihbarını aldı. Belirledikleri adrese gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, E.H., H.İ.D., Y.Ç., M.T., Ş.K. ve R.S. isimli şahısları kumar oynarken yakaladı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplamda 26 bin 916 TL idari para cezası uygulanırken, aranması olan 2 şahıs da emniyet ekiplerince yakalanarak işlemler için polis merkezine götürüldü. Yakalaması bulunan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar
Öte yandan kumar oynadıkları eve baskın düzenlendiğini fark eden şahıslar, oyun kartlarının bir kısmını sobada yakmaya çalıştı. Ekipleri görünce ellerindeki kartları yanan sobanın içine atan şahıslar, polislerin takibinden de kaçamadı. Yanan sobayı söndüren ekipler, şahısların yakmaya çalıştığı kartları da buldu. İkamette bulunan oyun kartlarına da el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli araçtan cinsel içerikli ürün çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan cinsel içerikli ürün çıktı
Manisa’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme ...
Öner’den seyyanen zam çağrısı
YEREL HABERLER Öner’den seyyanen zam çağrısı
Manisa’da büyükşehir ekipleri karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da büyükşehir ekipleri karla mücadele ediyor
İhlas Mağazası 102’nci şubesini Turgutlu’da açtı İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz: “600 yeni istihdam oluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER İhlas Mağazası 102’nci şubesini Turgutlu’da ...
Manisa’da Jeotermal Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa’da Jeotermal Enerji Çalışma Grubu toplantısı ...
Hem borç ödediler hem yatırım yaptılar Alaşehir Belediyesi 18 aylık çalışmalarını ve borçları gösteren pankartı belediye binasına astı
YEREL HABERLER Hem borç ödediler hem yatırım yaptılar Alaşehir ...
Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü ///Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü ///Ek fotoğraflar
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Soma'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü
YEREL HABERLER Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü
AK Parti Manisa teşkilatında kongre heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti Manisa teşkilatında kongre heyecanı
Selendi'ye ilk kar yağdı
YEREL HABERLER Selendi'ye ilk kar yağdı
Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Kula'da aniden bastıran kar yağışı trafikte ...
Manisa FK'dan imza şov 
YEREL HABERLER Manisa FK'dan imza şov 
İzmir-Ankara D300 karayolunda trafiğe kar engeli İzmir-Ankara D300 karayolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı, küreme çalışmalarının ardından kontrollü bir şekilde trafik yeniden açıldı
YEREL HABERLER İzmir-Ankara D300 karayolunda trafiğe kar ...
Gördes beyaza büründü
YEREL HABERLER Gördes beyaza büründü
Manisa FK kadrosuna 3 yeni isim kattı
YEREL HABERLER Manisa FK kadrosuna 3 yeni isim kattı
Selendi’de sağlık çalışanlarına aşı yapıldı
YEREL HABERLER Selendi’de sağlık çalışanlarına aşı yapıldı
Spil'de kar keyfi
YEREL HABERLER Spil'de kar keyfi
Manisa’da sağlık çalışanlarının aşılaması pazartesi gününe kadar tamamlanacak Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa’ya gönderilen 19 bin doz aşıdan 3 bin 500’ü sağlık çalışanına vuruldu Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici: “En geç pazartesi gününe kadar ilimizdeki tüm sağlık çalışanlarının aşılaması tamamlanmış olacak” Aşı olan eski CHP Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer de tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Manisa’da sağlık çalışanlarının aşılaması pazartesi ...
Manisa'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı
Çay poşetlerinden esrar çıktı
YEREL HABERLER Çay poşetlerinden esrar çıktı
Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine başlandı
YEREL HABERLER Açlıktan yürüyemeyen yavru köpeğin tedavisine ...
Salihli zabıtasından kasap denetimi
YEREL HABERLER Salihli zabıtasından kasap denetimi